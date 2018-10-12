Смоленская катастрофа: ПАСЕ требует от России вернуть Польше обломки самолета Качиньского (34)

Телеканал новин "24" 2018.10.12 15:30

ПАСЕ требует от России вернуть Польше обломки самолета Качиньского / Фото из открытых источников Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Москву вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. Россия удерживает обломки уже 8 лет. Об этом сообщает "Польское радио". Рапорт и резолюцию по этому делу представители парламентов Совета Европы приняли 12 октября на заседании в Страсбурге.