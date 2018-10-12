Граница в Черном и Азовском морях: Порошенко ввел в действие важный документ (70)

Антикор.com.ua 2018.10.12 18:10

Граница в Черном и Азовском морях: Порошенко ввел в действие важный документ Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе". Об этом сообщается на сайте Президента Украины. Известно, что решение подразумевает увеличение военного присутствия со