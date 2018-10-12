Граница в Черном и Азовском морях: Порошенко ввел в действие важный документ (70)

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- Порошенко ввел в действие решение СНБО по неотложной защите морей : Новини онлайн 24 18:39
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочной защите на морях и Донбассе : IPress.ua 18:36
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- Порошенко ввел в действие "засекреченное" решение СНБО о защите морей : АТН 18:31
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по неотложной защите морей : Экономика.com.ua 18:29
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- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей : Новости Луганска 18:20
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите интересов страны на морях, юге и востоке : УкропNews.com 18:15
- Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины в Азовском море : Укрудпром 18:15
- Порошенко ввел в действие меры по защите интересов на юге и востоке Украины : Українські Новини 18:14
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите от России на море : Сегодня.ua 18:12
- Порошенко утвердил решение СНБО о защите морей : Arena.press 18:12
- Граница в Черном и Азовском морях: Порошенко ввел в действие важный документ : Антикор.com.ua 18:10
- Порошенко утвердил решение СНБО о неотложной защите морей и Донбасса : MIGnews.com.ua 18:08
- Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черном морях : Контракты.ua 18:07
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите на морях и Донбассе : Фокус 18:04
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном и Азовском морях : Версии.com 17:58
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины на юго-востоке, в Черном и Азовском морях : Українські реалії 17:54
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- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины на юге и востоке страны и на морях : Вибори в Україні та світі 17:46
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- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины : Hubs 17:40
- Порошенко утвердил решение СНБО о неотложной защите морей и Донбасса : NewsOne 17:39
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей : Гуру.ua 17:39
- Порошенко утвердил решение СНБО о защите морей : Bigmir)net Новости 17:38
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе : Шиповник.ua 17:38
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по неотложной защите морей : Bigmir)net Новости 17:38
- Обзор прессы: Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочной защите на Донбассе и морях : Голос Правди 17:37
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- Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах на Донбассе и Азове : Еспресо TV 17:34
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите интересов страны в Черном и Азовском морях : УНИАН 17:33
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе : Business Information Network 17:31
- Президент подписал указ о введении в действие решения СНБО по защите украинских интересов на Черном и Азовском морях : Ракурс 17:28
- Порошенко подписал решение СНБО о защите Черного и Азовского морей : #Буквы 17:18
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе : УкропNews.com 17:15
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины в Азовском и Черном море : ТСН.ua 17:14
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины на юго-востоке, в Черном и Азовском морях : Народный Корреспондент 17:10
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите от агрессии России : Новое Время 17:10
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей : Подробности.ua 17:09
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочной защите на Донбассе и морях : NewsMir.info 17:09
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины на юге и востоке страны и на морях : ОстроВ 17:09
- Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черном морях : LB.ua 17:07
- Порошенко ввел в действие решение СНБО по неотложной защите морей : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Украины на морях и юго-востоке : ForUm 17:04
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите на морях и Донбассе : Укринформ 17:03
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины в Черном и Азовском морях : DsNews 17:03
- Президент ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в Черном и Азовском морях : Українські національні новини 17:03
- Порошенко узаконил решение СНБО о защите Украины на морях : Комментарии.UA 17:02
- Порошенко ввел срочные меры СНБО из-за блокады Черного моря: появилось засекреченное решение : Обозреватель 17:02
- Президент ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в Черном и Азовском морях : ПрессОрг24 17:02
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочной защите на Донбассе и морях : Страна.ua 17:02
- Защита в Черном и Азовском морях: Порошенко ввел в действие важный документ : InfoResist.org 17:01
- Для защиты Украины на море: Порошенко ввел в действие важное решение СНБО : Телеканал новин "24" 17:00
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей : the Бабель 16:47
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей : РБК-Україна 16:41
- Порошенко подписал указ о принятии срочных мер по защите интересов в Черном и Азовском морях : Новости Донбасса 16:39
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе : Интерфакс-Україна 16:36
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины на юго-востоке, в Черном и Азовском морях : 112.ua 16:30