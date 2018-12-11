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Журнал Time назвал претендентов на звание "Человек года"

Журнал Time назвал претендентов на звание "Человек года" (76)

ТВі 2018.12.11 07:50
Поделиться Среди претендентов также есть Трамп и Путин Американское издание TIME назвало претендентов на престижное звание "Человек года" по версии журнала в 2018 году. Об этом сообщается на страницах издания. Среди финалистов этого года, по выбору редакторов TIME оказались: Дональд Трамп 45-й президент США уже получал звание "Человек года" в 2016 году, однако редакция решила номинировать американского лидера повторно за второй год
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2018.12.11 (76)

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