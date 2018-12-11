Журнал Time назвал претендентов на звание "Человек года" (76)

2018.12.11 (76)2018.12.10 (13) →
- Журналист Хашуджи стал "Человеком года" по версии Time : Онлайн-видання Київська газета 21:37
- Time назвал "Человека 2018": в списке оказался Бабченко : Медиа-группа "Объектив" 21:14
- Людьми года по версии Time стали журналисты-расследователи : Телекритика 20:46
- "Человек года" Джамаль Хашогги никогда не получит заслуженную награду : Znaj.ua 20:17
- Бабченко - в списке TIME : ТЕМА.in.ua 19:46
- Человеком года по версии Time стала группа журналистов и редакция газеты : Юстус.com.ua 18:55
- Журнал Time назвал людьми года "Хранителей" : Бюро 24/7 18:16
- Пойду за пивом: появилась реакция Бабченко на премию "Человек года" Time : Апостроф 18:15
- "Бабченко - не журналист"? Успокойтесь : ATR.ua 18:12
- Рисковали ради правды: Time назвал "Хранителей" Людьми года-2018 : Укринформ 18:03
- Журнал Times назвал "Человеком года" журналистов. Среди них - Аркадий Бабченко : Медианяня 17:58
- Званием "Человек года" по версии Time наградили группу журналистов : УкропNews.com 17:46
- Time назвал победителей премии "Человек года" : Hronika.info 17:40
- Time назвал Человека года 2018-го : UA.news 17:14
- Назван "Человек года" по версии журнала Time : ДнепрCity.net 17:07
- Журнал Time объявил Человека года: звание получила группа журналистов : IPress.ua 17:06
- Аркадия Бабченко назвали "Человеком года" по версии Time : Главред 17:05
- Журнал Time выбрал "Человека года 2018" - первые подробности невероятного решения : Dialog.ua 17:02
- Журнал Time объявил "человека года" : Крым.Реалии RFE/RL 16:53
- Человеком года по версии Time стала группа журналистов и редакция газеты : Українські реалії 16:53
- Человеком года по версии Time стала группа журналистов и редакция газеты : УкропNews.com 16:45
- В Time вспомнили отравления Скрипаля и захват украинских моряков Путиным в опубликованном шорт-листе "Человека года" : UA1.com.ua 16:44
- Объявлен "Человека года" по версии журнала Time : Українська правда 16:41
- Назван "Человека года" по версии журнала Time : From-UA.com 16:34
- Журнал Time назвал Человека года 2018 : Експерт-центр 16:31
- Журнал Time объявил "Человека года" : Realist.online 16:29
- Не Трамп и не Путин. Time объявила победителя в номинации "Человек года" : ДонПресс 16:26
- Бабченко назвали среди людей года журнала Time : NewsMir.info 16:16
- Журнал Time назвал "человека года" -> : Вести.ua 16:15
- Time назвал "человеком года" группу журналистов : LB.ua 16:07
- Трамп и жена принца Гарри: журнал Time назвал претендентов на премию "Человек года" : IPress.ua 16:07
- Журнал Time назвал Человека года 2018 : Четверта Влада 16:05
- Time назвал "Человека 2018 года": в списке оказался Бабченко : Українські національні новини 16:03
- Журнал Time назвал имя "Человека года" : Комментарии.UA 16:02
- Time назвал "Человека 2018 года": в списке оказался Бабченко : ПрессОрг24 16:02
- Трамп, Путин и Хашогги - в шорт-листе "Человека года" Time : Крым.Реалии RFE/RL 15:53
- Человеком года по версии Time стала группа журналистов и редакция газеты : Зеркало недели. Украина 15:47
- Журнал Time назвал обладателей премии "Человек года 2018" : ТСН.ua 15:44
- Журнал Time назвал Человеком года группу журналистов : Новое Время 15:42
- Журналист Хашуджи стал "Человеком года" по версии Time : Сегодня.ua 15:42
- В журнале Time назвали претендентов на звание "Человек года" : Онлайн-видання Київська газета 15:37