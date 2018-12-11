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Фокус: Украина

В центре Харькова женщина покончила жизнь самоубийством (73)

Весь Харьков 2018.12.11 13:09
11 декабря в 9:30 в полицию поступило сообщение о найденном в офисе на улице Сумской теле женщины, которую обнаружила ее помощница, которая пришла утром на работу Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг. По адресу выехала следственно-оперативная группа.
ХАРЬКОВ, ПОМОЩНИЦА, МОРГ, НОТАРИУС, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ХАРЬКОВЧАНКА, Грузков, Харьков, Сумы, Украина
2018.12.11 (73)

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