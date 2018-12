Universal Music назвал самую популярную песню XX века (76)

ТСН.ua 2018.12.11 17:44

Медиахолдинг Universal Music Group определил самую популярную музыкальную композицию XX века по количеству прослушиваний на стриминг-сервисах. Так, песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний. Об этом стало известно, на официальной странице в Twitter. Breaking news Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams.