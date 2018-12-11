Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Германии нашли старое удостоверение Путина (ФОТО) (78)

ГолосUA 2018.12.11 20:05
ГолосUA 19:40 11-12-2018 В Германии нашли удостоверение Министерства государственной безопасности ГДР, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина, в Кремле не исключают, что оно может быть подлинным. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает pravda.com.ua. В издании отмечают, что нашли документ в архивах отдела "Кадры и обучение" бывшей администрации Штази в Дрездене через 28 лет после "падения" ГДР.
ПУТИН, УДОСТОВЕРЕНИЕ, АРХИВ, ДРЕЗДЕН, КОНРАД, МАЙОР, Путин, Песков, Германия, Россия, Украина, Берлин

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018