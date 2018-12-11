На Закарпатье прорвало нефтепровод "Дружба": разлив нефти пытаются остановить с помощью ям-ловушек (74)

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- На Закарпатье разорвало нефтепровод "Дружба" : АСН.in.ua 16:12
- Во Львовской области горит резервуар с нефтью : Українська правда 16:11
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- В Мукачевском районе Закарпатской области произошла утечка нефти : Единая Одесса 15:28
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- В Закарпатской области произошла утечка нефти : Знамя индустрии 15:06
- На Закарпатье прорвало нефтепровод "Дружба" : ГолосUA 15:05
- В Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба" : Четверта Влада 15:05
- На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба" : Вести-UA 14:57
- На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба", аварийные бригады роют ямы-ловушки : ТЕМА.in.ua 14:45
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- На Закарпатье порвало нефтепровод "Дружба" : NewsOne 14:39
- На Закарпатье произошла утечка нефти : FM-TV 14:34
- Из-за незаконной врезки в нефтепроводе "Дружба" на Закарпатье произошел разлив нефти : Фокус 14:34
- На Закарпатье лопнул нефтепровод : РИА Мелитополь 14:31
- Техногенная катастрофа на Закарпатье: масштабная утечка нефти, миллионный ущерб : Znaj.ua 14:17
- В Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба" : Електронні Вісті 14:15
- На Закарпатье из-за попытки "врезаться" в нефтепровод произошел разлив сырья - Москаль : ТСН.ua 14:14
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- На Закарпатье лопнул нефтепровод : Подробности.ua 14:10
- В Закарпатской области произошёл разлив нефти из-за разгерметизации нефтепровода "Дружба" : НефтеРынок 14:05
- На Закарпатье произошла масштабная утечка нефти : Телеканал новин "24" 14:00
- Утечка нефти в Закарпатской области произошла из-за несанкционированной врезки в нефтепровод : 112.ua 14:00
- Авария на нефтепроводе "Дружба": закарпатец пытался украсть сырую нефть : Uzhgorod.in 13:54
- В Закарпатской области произошла утечка нефти : УРА-Информ 13:54
- На Закарпатье лопнул российский нефтепровод "Дружба". Нефть течет по полям : УкрОП.org 13:53
- На Закарпатье лопнул нефтепровод: загрязнена четверть километра почвы вокруг : Українські Новини 13:45
- На Закарпатье произошла утечка нефти: загрязнено 250 кв м : IPnews 13:45
- На Закарпатье произошла утечка нефти : Телеграф.com.ua 13:43
- На Закарпатье произошла утечка нефти : Hronika.info 13:41
- На Закарпатье произошла утечка нефти : Bigmir)net Новости 13:39
- В Закарпатской области произошел разлив нефти, загрязнено около 250 кв. м почвы - глава ОГА : Энергореформа 13:39
- На Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел разлив нефти : LB.ua 13:37
- В Закарпатской области произошел разлив нефти, загрязнено около 250 кв. м почвы : Интерфакс-Україна 13:36