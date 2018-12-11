На Закарпатье прорвало нефтепровод "Дружба": разлив нефти пытаются остановить с помощью ям-ловушек (74)

Journalist.today 2018.12.11 16:46

11.12.2018 Фото из открытых источников В Закарпатской области в результате разгерметизации нефтепровода "Дружба" произошла утечка нефти, что привело к загрязнению почвы площадью около 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля. Сегодня утром, 11 декабря, диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти