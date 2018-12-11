Стало известно, на сколько подорожает Новогодний стол 2019 года: опубликовано исследование (73)

Апостроф. Экономика 2018.12.11 17:29

Новогодний стол 2019 года обойдется украинской семье из четырех человек минимум в 1535 грн, что почти на 20% дороже, чем в конце 2017 года. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики, член-корреспондент НААН Николай Пугачев. По его словам, для проведения исследования были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: