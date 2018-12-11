В новый состав Верховной Рады могут не попасть три парламентские партии (122)

MIGnews.com.ua 2018.12.11 15:08

MIGnews.com.ua Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале декабря, то три парламентские партии могли бы не попасть туда снова. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии "по заказу клиента". В частности, менее 5% набирают "Самопомич", "Народный фронт" и "Оппоблок". Среди тех, кто определился, за кого голосовать, 23,4% проголосовали бы за