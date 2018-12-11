СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России (93)

- СБУ проверяет возможную госизмену первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко : Голос Правди 22:37
- СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России : Donbass.UA 21:26
- Контрразведка СБУ подтвердила российское гражданство жены Семочко : Публичные люди 21:21
- Это прелестно. СБУ подтвердила: гражданская жена 1-го заместителя главы СБУ и ее дочь имеют российский паспорт : Iнше ТВ 18:43
- Российское гражданство у родственников замглавы украинской СВР подтверждено судом : Фокус 18:34
- СБУ подтвердила, что дочь и жена высокопоставленного разведчика Семочко - граждане РФ : CRiME 18:21
- Контрразведка СБУ подтверждает наличие гражданства РФ у семьи Семочко - СМИ : УкропNews.com 18:15
- У одного из руководителей украинской разведки - родственники с гражданством РФ. Это подтвердила СБУ : Times.dn.ua 17:47
- "Зрада" в высших ешелонах власти : Страна.in.ua 17:42
- Кто ответит за репутационную катастрофу украинской разведки : InfoKava.com 17:42
- Контрразведка СБУ подтверждает наличие гражданства РФ у семьи Семочко - СМИ : Зеркало недели. Украина 17:17
- У Порошенко отказались четко ответить, будет ли уволен скандальный замглавы СВР Семочко : УкропNews.com 17:16
- СБУ заинтересовалась российским паспортом жены разведчика Сергея Семочко : Вісті.pro 17:12
- У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России - СБУ : Dialog.ua 17:02
- У Порошенко отказались четко ответить, будет ли уволен скандальный замглавы СВР Семочко : УНИАН 16:48
- Обман на всю страну: российский паспорт у скандального разведчика Семочко взбудоражил сеть : Факты 16:32
- Контрразведка СБУ подтвердила российское гражданство жены Семочко : DailyUA 16:23
- Репутационная катастрофа для украинской внешней разведки : Компромат.ws 16:21
- Обман на всю страну: российский паспорт у скандального разведчика Семочко взбудоражил сеть : Vector News 16:16
- Контрразведка подтвердила российское гражданство родственников Семочко : NewsNetwork 16:15
- У жены первого замглавы Службы внешней разведки Семочко обнаружили российское гражданство -> : Вести.ua 16:15
- У Порошенко отказались четко ответить, будет ли уволен скандальный глава СВР Семочко : УкропNews.com 16:15
- СБУ подтвердила российское гражданство у гражданской жены разведчика Семочко : Times.dn.ua 15:47
- Контрразведка CБУ подтвердила российское гражданство родственников Семочко : Гуру.ua 15:39
- СБУ подтвердила российское гражданство жены и дочери заместителя главы Службы внешней разведки Семочко : Громадське телебачення 15:36
- СБУ подтвердила гражданство РФ у жены и дочери разведчика Семочко : FM-TV 15:34
- CБУ подтвердила гражданство РФ у родственников Семочко : Экономика.com.ua 15:29
- СБУ подтвердила российское гражданство семьи скандального разведчика : Realist.online 15:29
- Контрразведка СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у семьи Семочко : DailyUA 15:23
- У Порошенко отказались четко ответить, будет ли уволен скандальный глава СВР Семочко : Политолог.net 15:22
- У Порошенко отказались четко ответить, будет ли уволен скандальный глава СВР Семочко : УНИАН 15:18
- Репутационная катастрофа для украинской внешней разведки : ОРД 15:18
- СБУ доказала наличие гражданства РФ у жены топ-чиновника разведки : UA.news 15:14
- У семьи первого замглавы Службы внешней разведки оказалось ражданство РФ : АСН.in.ua 15:12
- У одного из руководителей украинской разведки - родственники с гражданством РФ. Это подтвердила СБУ : Новости Донбасса 15:09
- Контрразведка подтвердила российское гражданство первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины : Главное 15:05
- Контрразведка подтвердила российское гражданство первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины : Диванная Сотня 15:03
- Контрразведка СБУ: у родственников разведчика Семочко есть российское гражданство : Journalist.today 14:46
- Контрразведка подтвердила российское гражданство у родственников разведчика Семочко : УкропNews.com 14:45
- В СБУ подтвердили российское гражданство семьи Семочко : UA1.com.ua 14:44
- Контрразведка CБУ подтвердила российское гражданство родственников Семочко : Сегодня.ua 14:42
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ : Hronika.info 14:40
- В деле топ-политика всплыло гражданство РФ: подробности скандала : Politeka 14:40
- Дело разведчика Семочко: СБУ подтвердила гражданство РФ его жены : ICTV Факти 14:36
- В контрразведке СБУ подтвердили наличие российского гражданства у жены Семочко : Гордон 14:35