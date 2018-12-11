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СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России (93)

Donbass.UA 2018.12.11 21:26
Законные жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют паспорта РФ. Об этом идет речь в решении Шевченковского райсуда Киева, передает "Диалог.UA". Ранее Антикоррупционное бюро открыло уголовное дело в отношении первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. Отмечается, что открыто следствие о государственной измене первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, у которого дочь
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