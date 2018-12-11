В Одессе от кори умер младенец (64)

Телеканал новин "24" 2018.12.11 22:00

В Одессе от кори умер ребенок / informator.news В Одессе из-за осложнений от кори умер мальчик 2017 года рождения. Об сообщает УНИАН со ссылкой на департамент здравоохранения Одесского городского совета. Отмечается, что мальчик умер 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице. Корь - что это? Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти.