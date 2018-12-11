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Фокус: Украина

"Хранители". Журнал Time объявил "Человеком года" группу журналистов, среди которых - Хашогги (56)

Гордон 2018.12.11 20:05
Журнал Time присудил премию "Человек года" филиппинской журналистке Марии Рессе, редакции газеты The Capital Gazette, журналистам агентства Reuters Ва Лон и Кья Со Оо и убитому саудовскому журналисту Джамалу Хашогги. Сегодня 19.55 | Хашогги был убит в октябре Фото: EPA Журнал Time 11 декабря объявил лауреатами премии "Человек года" журналистов, которые поддавались преследованиям или были убиты в 2018 году
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