"Хранители". Журнал Time объявил "Человеком года" группу журналистов, среди которых - Хашогги (56)

Гордон 2018.12.11 20:05

Журнал Time присудил премию "Человек года" филиппинской журналистке Марии Рессе, редакции газеты The Capital Gazette, журналистам агентства Reuters Ва Лон и Кья Со Оо и убитому саудовскому журналисту Джамалу Хашогги. Сегодня 19.55 | Хашогги был убит в октябре Фото: EPA Журнал Time 11 декабря объявил лауреатами премии "Человек года" журналистов, которые поддавались преследованиям или были убиты в 2018 году