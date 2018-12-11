Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2018 году (51)

УкропNews.com 2018.12.11 19:47

" 2018".Иллюстрация / REUTERSКомпания Google назвала самые популярные вопросы, которые задавали украинцы поисковику в 2018 году. Все запросы разделены на категории такие как фильмы, сериалы, телепрограммы, персоны и прочее. Среди всех запросов вне категорий больше всего украинцы искали: ∙ ЧМ 2018 ∙ "Мажор" 3 сезон ∙ Евровидение 2018 ∙ Школа 2 сезон ∙ "Полицейский с Рублевки" 3 сезон ∙ Кемерово ∙ Фильмы 2018 ∙ Марина Поплавская ∙ Холостяк 8 ∙ Олимпиада 2018