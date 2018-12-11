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Фокус: Украина

Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ (56)

112.ua 2018.12.11 19:30
В СВРУ участие в договоре вместе с российскими спецслужбами назвали "абсурдным" 19:11 11.12.2018 Офис Службы внешней разведки Украины Служба внешней разведки Украины Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ в сфере разведывательной деятельности, которое было заключено в 1992 году.
РАЗВЕДКА, СПЕЦСЛУЖБА, СОТРУДНИЧЕСТВО, УКРАИНА, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, Порошенко, Нарышкин, Украина, Россия

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