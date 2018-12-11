Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ (56)

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- Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ : 112.ua 19:30
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- Внешняя разведка Украины больше не будет сотрудничать с коллегами из СНГ : DsNews 19:03
- Служба внешней разведки выходит из договора сотрудничества разведслужб стран СНГ : Дело.ua 19:02
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- Служба внешней разведки начала выход из структур СНГ : Ирта-Fax 18:45
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