Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ (56)

112.ua 2018.12.11 19:30

В СВРУ участие в договоре вместе с российскими спецслужбами назвали "абсурдным" 19:11 11.12.2018 Офис Службы внешней разведки Украины Служба внешней разведки Украины Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ в сфере разведывательной деятельности, которое было заключено в 1992 году.