Еврокомиссар: сегодня ЕС предоставит Украине 500 млн евро (95)

- Украина должна погасить транш в 500 млн евро до 2033 года : Times.dn.ua 22:46
- ЕС перечислил Украине первый транш кредита на 500 млн евро : Times.dn.ua 22:46
- Микрокредит макрофинансовой помощи: ЕС одолжит Украине 0,5 млрд евро : Главновости 22:37
- Украина получила 500 миллионов евро от ЕС : News-for.me 22:14
- Порошенко поблагодарил ЕС за первый транш : Телеграф.com.ua 22:13
- Минфин подтвердил получение первого транша от Еврокомиссии в EUR500 миллионов : Укринформ 22:02
- "На реформацию": Порошенко обрадовал, что Украина получила EUR500 млн от ЕС : NewsOne 21:39
- Порошенко поблагодарил европейских партнеров в связи с перечислением EUR500 млн макрофинансовой помощи Украине : Fixygen 21:34
- Украина получила от ЕС 500 миллионов евро под 1,25% годовых : Винница Реал 21:30
- Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи : the Экономист 21:28
- Евросоюз перечислил Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи : DailyUA 21:23
- Украина получила от Европы 500 млн. евро макрофинансовой помощи : 7 днів Ужгородськi 21:06
- Домбровскис: ЕС выделил Украине 500 миллионов евро кредита : 2000.ua 21:00
- Украина получила 500 миллионов евро от ЕС : Слово і Діло 20:45
- Полмиллиарда евро Украине выделены под 1,25% с погашением в апреле 2033 года : Фокус 20:35
- Минфин подтвердил поступление 500 миллионов евро макрофинансовой помощи : #Буквы 20:18
- ЕС перечислил Украине первый транш макрофинансирования : Зеркало недели. Украина 20:15
- Украина получила 500 млн евро от ЕС : Маю право 19:58
- ЕС выделяет Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи - вице-президент Еврокомиссии : Крым.Реалии RFE/RL 19:54
- ЕС перечислил Украине 500 млн евро транша : SiteUA 19:49
- Полмиллиарда евро от Евросоюза направляются в госбюджет : УкропNews.com 19:47
- Первый транш есть. ЕС перечислил Украине 500 млн. евро : Iнше ТВ 19:44
- ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи - Минфин : Новое Время Бизнес 19:40
- Украина получила первый транш помощи от ЕС: куда пойдут деньги : Hyser 19:36
- Евросоюз перечислил Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи : Republic.com.ua 19:30
- Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро : NewsNetwork 19:15
- Порошенко прокомментировал перечисление макрофинансовой помощи от ЕС : РБК-Україна 19:11
- Украина должна погасить транш в 500 млн евро до 2033 года : Новости Донбасса 19:09
- Украина должна вернуть 500 млн евро ЕС в апреле 2033 - Минфин : Громадське телебачення 19:06
- Евросоюз выделил Украине 500 миллионов евро из обещанного миллиарда : ГолосUA 19:05
- Порошенко отреагировал на крупный транш из ЕС : DsNews 19:03
- ЕС перечислил Украине первый транш кредита на 500 млн евро : Ирта-Fax 18:45
- ЄС перечислил Украине 500 миллионов евро помощи : Минфин 18:38
- Обзор прессы: Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи : Голос Правди 18:37
- ЕС перечислил Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи : Шиповник.ua 18:37
- Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи : Контракты.ua 18:37
- Украина получила первые EUR500 млн транша ЕС : ForUm 18:34
- Полмиллиарда евро от Евросоюза направляются в госбюджет : УНИАН 18:33
- Украина получила 0,5 млрд евро от Евросоюза : Финансовый клуб 18:33
- ЕС перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи : Факты 18:31
- ЕС перечислил Украине 500 млн евро транша : Деньги.ua 18:27
- ЕС перечислил Украине полмиллиарда евро : Днепр Вечерний 18:27
- Евросоюз перечислил Украине первый транш в 500 миллионов евро : ДонбассTimes 18:26
- Евросоюз перечислил Украине 500 миллионов евро : Донецкие Новости 18:25