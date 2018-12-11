Суд восстановил Насирова на должности главы Госфискальной службы и обязал выплатить ему зарплату (105)

Николаев в подробностях 2018.12.11 19:30

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова суд вернул на должность. Об этом сообщил народный депутат ("Самопомич") Андрей Журжий, пишет Страна. В комментарии к посту он сообщил подробности. "Сегодня Окружной административный суд города Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова Г. Н. с должности председателя ГФС Украины и обязал восстановить его и выплатить упущенный заработок", - пишет нардеп.