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Суд восстановил Насирова на должности главы Госфискальной службы и обязал выплатить ему зарплату (105)

Николаев в подробностях 2018.12.11 19:30
Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова суд вернул на должность. Об этом сообщил народный депутат ("Самопомич") Андрей Журжий, пишет Страна. В комментарии к посту он сообщил подробности. "Сегодня Окружной административный суд города Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова Г. Н. с должности председателя ГФС Украины и обязал восстановить его и выплатить упущенный заработок", - пишет нардеп.
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