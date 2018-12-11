Суд восстановил Насирова на должности главы Госфискальной службы и обязал выплатить ему зарплату (105)

- Насиров уже собрался выйти на работу в ГФС. Его адвокат говорит, что это невозможно : InfoResist.org 23:16
- Насиров не может выйти на работу без решения Кабмина - адвокат : UA1.com.ua 23:14
- Суд определил сумму компенсации для восстановленного Насирова : Vector News 22:17
- Поздно спохватились: в правительстве пообещали не допустить восстановления Насирова : Без Табу 22:16
- Адвокат рассказал, почему Насиров пока не может выйти на работу в ГФС : Сегодня.ua 22:12
- Кабмин намерен обжаловать решение суда о восстановлении Насирова в должности : УРА-Информ 21:55
- Насиров может получить зарплату за время отсутствия на работе : FinOboz 21:33
- Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС : Единая Одесса 21:28
- Кабмин обжалует восстановление Насирова во главе ГФС : Газета День 21:25
- Суд восстановил Насирова на посту главы ДФС : DailyUA 21:23
- Восстановление Насирова в должности главы ГФС: названа сумма компенсации для чиновника : Vector News 21:16
- Суд восстановил Насирова в должности главы ГФСУ и определил сумму компенсации : Николаевский центр журналистских расследований 21:10
- Насиров может получить зарплату за время отсутствия на работе : ДнепрCity.net 21:09
- Насиров не может вернуться к работе без распоряжения правительства - адвокат : Громадське телебачення 21:06
- Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС : ABCnews.com.ua 21:03
- САП будет добиваться временного отстранения Насирова : DsNews 21:03
- Суд объяснил, почему восстановил Насирова в должности : DsNews 21:03
- Насиров сказал, когда придет на работу : Комментарии.UA 21:02
- Киев: суд восстановил Насирова в должности главы ГФСУ и определил сумму компенсации : Крым.Реалии RFE/RL 20:54
- Суд постановил выплатить Насирову 184 тысячи гривень зарплаты : УкропNews.com 20:48
- Насирова восстановили на посту главы ГФС, правительство подаст апелляцию : UA.news 20:47
- Кабмин оспорит восстановление Насирова на должности главы Фискальной службы : Источник.info 20:46
- В Канаде поддержали решение Кабмина относительно Насирова : DsNews 20:34
- Насиров сообщил, что уже собирается на работу, с которой его ранее уволили, а затем - восстановили : DsNews 20:34
- Восстановление Насирова в должности главы ГФС: названа сумма компенсации для чиновника : Антикор.com.ua 20:10
- Адвокат рассказал, при каких условиях Насиров вернется на работу : NewsOne 20:09
- Насиров, которого восстанавливают в должности главы ДФС, получит зарплату за время отсутствия в должности : 7 днів Ужгородськi 20:06
- Роману Насирову за вынужденный прогул заплатят 184 тысячи гривен : Фокус 20:04
- Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС и постановил выплатить ему зарплату за "вынужденный прогул" : Деловой Славянск 19:49
- В случае восстановления на должности Насиров получит зарплату за время отсутствия на работе : Инфолайн 19:42
- Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС, - ОБНОВЛЕНО : IPress.ua 19:36
- Суд восстановил Насирова в должности на посту главы ГФС с компенсацией : Главред 19:35
- Суд обязал ГФС выплатить Насирову почти 200 тыс. компенсации : DsNews 19:33
- Восстановление Насирова в должности главы ГФС: названа сумма компенсации для чиновника : Факты 19:32
- В Кабмине решили обжаловать восстановление Насирова : Комментарии.UA 19:32
- Романа Насирова восстановили в должности главы фискальной службы : Експерт-центр 19:31
- Суд восстановил Насирова на должности главы Госфискальной службы и обязал выплатить ему зарплату : Николаев в подробностях 19:30
- Государство заплатит Насирову 183 тысячи "за вынужденный прогул" : Капитал 19:18
- Суд постановил выплатить Насирову 184 тысячи гривень зарплаты : Зеркало недели. Украина 19:17
- Восстановленный глава ГФС Насиров получит компенсацию: сколько и за что : Обозреватель 19:17
- Стала известна сумма компенсации восстановленному на должности главе ГФС Насирову : Страна.ua 19:17
- Кабмин обжалует восстановление Насирова в должности главы ГФС : NewsNetwork 19:16
- Насиров через суд стал главой ГФС : Український Бізнес Ресурс 19:15
- Беспощадная война с коррупцией: Насирова восстановили в должности : NewsNetwork 19:15
- Суд определил сумму компенсации для восстановленного Насирова : Українська правда 19:11