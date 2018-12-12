Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, но после смерти его имя будет проклято, - речь Сенцова на вручении премии Сахарова (126)

2018.12.12 (126)2018.12.11 (14) →
- Возле пустого кресла: в Европарламенте вручили премию Сенцову : ТСН.ua 21:14
- Евродепутат обещает продолжить борьбу за освобождение Сенцова : РБК-Україна 21:11
- В Европарламенте назвали Сенцова "символом" : DsNews 21:03
- Заочное награждение: премию Сахарова от имени Сенцова получила его сестра : ТСН.ua 20:44
- Стрельба в Страсбурге и вручение Сенцову премии Сахарова. Главные новости 12 декабря : Новое Время 20:40
- Сестра Сенцова получила премию Сахарова за брата : В Час Пик 20:15
- Европарламент наградил Сенцова премией имени Сахарова : Зеркало недели. Украина 20:15
- Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова - ФОТО : УРА-Информ 19:54
- ''Дошло до мозга'': сестра Сенцова рассказала о разрушительных последствиях голодания : Обозреватель 19:40
- Сестра Сенцова зачитала письмо режиссера в Европарламенте : Українські національні новини 19:03
- Сенцова наградили премией имени Сахарова : Вечерние Вести 19:02
- Сестра Сенцова зачитала письмо режиссера в Европарламенте : ПрессОрг24 19:02
- "Сенцов должен быть в Страсбурге": реакция посольства США на вручение премии политзаключенному : Телеканал новин "24" 19:00
- В Страсбурге сестра Сенцова получила премию Сахарова за режиссера (ФОТО) : Times.dn.ua 18:47
- Он уже победил: сестра Сенцова получила премию Сахарова за режиссера : Iнше ТВ 18:43
- Сенцову присудили премию Сахарова : Vector News 18:17
- Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, но после смерти его имя будет проклято, - речь Сенцова на вручении премии Сахарова : УкропNews.com 18:16
- В Европарламенте вручили премию Сахарова, лауреатом которой стал Сенцов : Черноморская телерадиокомпания 18:16
- Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова : Ирта-Fax 17:45
- Сенцову вручили премию имени Сахарова "За свободу мысли": сестра прочла его письмо благодарности : Українські Новини 17:45
- Последствия голодовки Сенцова дошли и до мозга - сестра : УкропNews.com 17:45
- В Европарламенте заочно вручили Олегу Сенцов премию Сахарова : ТСН.ua 17:44
- Сенцов сегодня должен был быть в Страсбурге, а не в тюрьме РФ - посольство США в Украине : Гордон 17:35
- Сенцова наградили в Европе премией Сахарова: опубликована его речь : Апостроф 17:30
- Сенцову вручили премию имени Сахарова : Петр и Мазепа 17:20
- Сестра Сенцова получила премию Сахарова за режиссера : Vector News 17:16
- Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, но после смерти его имя будет проклято, - речь Сенцова на вручении премии Сахарова : UAZMI 17:15
- Современность часто несправедлива, история справедлива всегда. Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, но после смерти его имя будет проклято, - речь Сенцова на вручении премии Сахарова : UAZMI 17:15
- Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова : РБК-Україна 17:11
- В Страсбурге сестра Сенцова получила премию Сахарова за режиссера (ФОТО) : ОстроВ 17:10
- Сестра Сенцова получила премию Сахарова за режиссера : Главное 17:05
- Сестра Сенцова: Олег считает, что не дорос до премии Сахарова, но он не прав : Главком 17:04
- Посольство США призвало Россию освободить всех политзаключенных украинцев : Версии.com 16:57
- Премию Сахарова за Сенцова получили Каплан и Динзе (видео) : Крым.Реалии RFE/RL 16:53
- Сестра Сенцова: Олег считает, что не дорос до премии Сахарова, но он не прав : Укринформ 16:47
- "История все расставит по местам". Сенцову заочно вручили премию Сахарова : Bigmir)net Новости 16:39
- Присужденную Сенцову премию Сахарова получили его сестра и адвокат / Фото, видео : BlackSeaNews.net 16:31
- Олег Сенцов награжден премией имени Сахарова : Електронні Вісті 16:30
- Сенцову присудили премию Сахарова : Экономика.com.ua 16:29
- Премию Сахарова за Олега Сенцова получила в Страсбурге его сестра : DailyUA 16:23
- "Он уже победил": Премию Сахарова получила в Страсбурге его сестра (ВИДЕО) : Паноптикон 16:18
- Последствия голодовки Сенцова дошли и до мозга - сестра : УНИАН 16:17
- США вновь призвали Россию освободить всех политзаключенных украинцев : УкропNews.com 16:16
- Сенцов должен быть в Страсбурге и получать награду, но вместо этого он в камере, - США вновь призвали РФ освободить всех украинских политзаключенных : УкропNews.com 16:16