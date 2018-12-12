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Фокус: Украина

Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, но после смерти его имя будет проклято, - речь Сенцова на вручении премии Сахарова (126)

UAZMI 2018.12.12 17:15
Цензор.НЕТ 2018-12-12 16:49 Со временем все всегда встает на свои места и называется своими именами, написал в своей речи для вручения премии имени Сахарова в Европарламенте осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН". "Уважаемые дамы и господа.
САХАРОВА, ПРЕМИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СЕСТРА, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, СТРАСБУРГ, Сенцов, Каплан, Сахаров, Динзе, Украина, Россия, Крым
2018.12.12 (126)

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