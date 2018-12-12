Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, но после смерти его имя будет проклято, - речь Сенцова на вручении премии Сахарова (126)

UAZMI 2018.12.12 17:15

Цензор.НЕТ 2018-12-12 16:49 Со временем все всегда встает на свои места и называется своими именами, написал в своей речи для вручения премии имени Сахарова в Европарламенте осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН". "Уважаемые дамы и господа.