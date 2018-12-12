В Днепре полицейские гонялись за обнаженным иностранцем. Видео (61)

Hronika.info 2018.12.12 13:41

После задержания мужчина попытался покончить с собой. В ночь на среду в Днепре сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Skoda, за рулем которого находился голый россиянин. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН. Остановился водитель только когда снес металлическое ограждение тротуара и врезался в стену. Тогда копы увидели - водитель голый, самостоятельно выйти из салона не мог, едва держался на ногах.