Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Днепре полицейские гонялись за обнаженным иностранцем. Видео (61)

Hronika.info 2018.12.12 13:41
После задержания мужчина попытался покончить с собой. В ночь на среду в Днепре сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Skoda, за рулем которого находился голый россиянин. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН. Остановился водитель только когда снес металлическое ограждение тротуара и врезался в стену. Тогда копы увидели - водитель голый, самостоятельно выйти из салона не мог, едва держался на ногах.
ДНЕПР, ОГРАЖДЕНИЕ, ВОДИТЕЛЬ, СКОРАЯ, НАБЕРЕЖНАЯ, ИНФОРМАТОР, Херсон, Киев
2018.12.12 (61)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018