Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Порошенко призвал прекратить увольнение почтальонов и посоветовал гендиректору Укрпочты пересмотреть свою зарплату (49)

Новое Время Бизнес 2018.12.12 11:09
Фото: Пресс-служба АП Порошенко лично попросил Смелянского пересмотреть свою зарплату в Укрпочте Президент Украины Петр Порошенко призвал не увольнять почтальонов Укрпочты и не закрывать почтовые отделения в сельской местности, а также не увеличивать тарифы на доставку пенсий. Об этом он сказал во время встречи с гендиректором компании Игорем Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.
ПОРОШЕНКО, ДОСТАВКА, ПОЧТАЛЬОН, ПЕНСИЯ, УКРПОЧТА, УВОЛЬНЕНИЕ, Порошенко, Смелянский, Омеляном, Ковальчук, Укрпочта, Укрпочты, Украина
2018.12.12 (49)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018