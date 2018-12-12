Порошенко призвал прекратить увольнение почтальонов и посоветовал гендиректору Укрпочты пересмотреть свою зарплату (49)

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- Порошенко посоветовал руководителю "Укрпочты" пересмотреть свою немалую зарплату и прекратить увольнять почтальонов (ВИДЕО) : Ракурс 11:27
- Президент Петр Порошенко дал настоятельный совет руководству "Укрпошти" относительно закрытия отделений в селах Украины... : Политика и Деньги 11:21
- Порошенко рассказал "Укрпочте", как ей нужно работать : Капитал 11:18
- ''Приказываю прекратить!'' Порошенко жестко разрешил скандал с пенсиями и "Укрпочтой" : Обозреватель 11:17
- Президент призывает прекратить закрытие почтовых отделений и увольнения почтальонов : Укринформ 11:17
- Порошенко требует прекратить увольнения почтальонов и обеспечить доставку пенсий : УкропNews.com 11:16
- "Позарился на миллионы". Порошенко посоветовал гендиректору "Укрпочты" пересмотреть размер зарплаты : Вести.ua 11:15
- Президент призвал не увольнять почтальонов и обеспечить доставку пенсий : Телеграф.com.ua 11:13
- "Как это забыть?": в сети высмеяли "почтовый" указ Порошенко : Styler РБК-Украина 11:11
- Президент вмешался в ситуацию с "Укрпочтой" : РепортерUA 11:11
- Порошенко вмешался в ситуацию с Укрпочтой : NikMedia.com.ua 11:10
- Порошенко призвал прекратить увольнение почтальонов и посоветовал гендиректору Укрпочты пересмотреть свою зарплату : Новое Время Бизнес 11:09
- Порошенко пообещал Укрпочте 500 млн грн компенсации за доставку пенсий : ICTV Факти 11:06
- Порошенко запретил "Укрпочте" увольнять почтальонов : ГолосUA 11:05
- Порошенко - Смелянскому: Советую пересмотреть собственную зарплату : ForUm 11:04
- Бюджет покроет убытки "Укрпочты" для доставки пенсий : УРА-Информ 10:54
- Порошенко рассказал "Укрпочте", как ей нужно работать : Українські реалії 10:53
- Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий : Українські національні новини 10:48
- Порошенко требует прекратить увольнения почтальонов и обеспечить доставку пенсий (видео) : УНИАН 10:47
- Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий : ПрессОрг24 10:47
- Президент настоятельно советует главе Укрпочты уменьшить свою зарплату и обеспечить работу почтальонов в селах : Iнше ТВ 10:43
- Порошенко дал совет руководству "Укрпочты" относительно закрытия отделений в селах : Українська правда 10:40
- Порошенко посоветовал главе "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату : NewsOne 10:39
- Порошенко потребовал прекратить увольнять почтальонов и сохранить почтовые отделения в селах : LB.ua 10:37
- Порошенко требует прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий : Интерфакс-Україна 10:36
- Порошенко потребовал прекратить увольнения почтальонов "Укрпошти" и обеспечить доставку пенсий украинцам : Гордон 10:35
- Порошенко - руководителю "Укрпошти": Рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату : Гордон 10:35
- Порошенко предлагает выделить "Укрпочте" 500 млн грн для доставки пенсий : Еспресо TV 10:34
- Видео Порошенко призвал не увольнять почтальонов : Фокус 10:34
- Президент посоветовал руководителю "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату : Українські національні новини 10:33
- Президент посоветовал руководителю "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату : ПрессОрг24 10:32
- Порошенко посоветовал главе "Укрпочты" умерить аппетиты : EtCetera.media 10:31
- Порошенко посоветовал гендиректору "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату : 112.ua 10:30
- Порошенко приказал прекратить увольнения почтальонов и закрытия отделений "Укрпочты" : NewsMir.info 10:15
- Порошенко приказал прекратить увольнения почтальонов и закрытия отделений "Укрпочты" : УкропNews.com 10:15
- Порошенко инициировал компенсацию убытков "Укрпочты" для доставки пенсий : В Час Пик 10:15
- Порошенко призвал главу "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату : РБК-Україна 10:11
- Доставка пенсий и отделения в селах: Порошенко озвучил приказы по "Укрпочте" : 7ya-media.com 10:06
- Порошенко поставил руководителя Укрпочты на место : Gazeta.ua 10:05
- "Задачи Президента надо выполнять": Порошенко вызвал "на ковер" директора "Укрпочты" : ForUm 10:04
- Порошенко приказал прекратить увольнение почтальонов и обеспечить доставку пенсий : DsNews 10:03
- Порошенко посоветовал главе "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату (ВИДЕО) : DsNews 10:03
- Порошенко приказал "Укрпочте" прекратить увольнять почтальонов и обеспечить доставку пенсий в села : 112.ua 10:00
- Порошенко приказал прекратить увольнения почтальонов и закрытия отделений "Укрпочты" : Зеркало недели. Украина 09:46