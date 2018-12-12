Порошенко призвал прекратить увольнение почтальонов и посоветовал гендиректору Укрпочты пересмотреть свою зарплату (49)

Новое Время Бизнес 2018.12.12 11:09

Фото: Пресс-служба АП Порошенко лично попросил Смелянского пересмотреть свою зарплату в Укрпочте Президент Украины Петр Порошенко призвал не увольнять почтальонов Укрпочты и не закрывать почтовые отделения в сельской местности, а также не увеличивать тарифы на доставку пенсий. Об этом он сказал во время встречи с гендиректором компании Игорем Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.