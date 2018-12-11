В Одессе от кори умер младенец (23)

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- В Одессе от кори умер трехлетний ребенок, мать подозревает врачей в халатности : NikMedia.com.ua 11:10
- В Одессе расследуют смерть годовалого ребенка в больнице : Лента новостей Одессы 10:59
- Кто виноват в смерти ребенка? : Лента новостей Одессы 10:59
- Одесса: мать умершего от кори мальчика обвинила врачей в смерти непривитого сына - начато расследование : Лента новостей Одессы 10:59
- Одесские правоохранители начали расследование смерти годовалого ребенка в инфекционной больнице : Лента новостей Одессы 10:59
- В Украине корью заболели около 47 тысяч человек : УРА-Информ 10:54
- Одесские правоохранители начали расследовать смерть годовалого ребенка в больнице : СЛОВО Одесса 10:49
- В Одессе из-за кори умер маленький ребенок : Hronika.info 10:41
- 47 тысяч украинцев заболели корью с начала этого года : ReplyUA.net 10:29
- Годовалый ребенок скончался от кори в Одессе : ReplyUA.net 10:29
- В одесской больнице умер годовалый ребенок : Трибуна.info 10:13
- Одесса: мать умершего от кори мальчика обвинила врачей в смерти непривитого сына - начато расследование : Таймер Одесса 10:13
- Сколько человек заболели и умерли от кори с начала года - Минздрав : Аргументы и Факты Украина 10:08
- В Одессе расследуют смерть годовалого ребенка в больнице : Вікна-Одеса 09:58
- В Одессе от кори умер годовалый ребенок : IPnews 09:45
- Одесские правоохранители начали расследование смерти годовалого ребенка в инфекционной больнице : Трасса Е95 09:43
- Грипп в Одессе: стало известно, сколько людей заболели : Politeka 09:40
- Сезон эпидемий: под Одессой трое детей заболели гепатитом А : Vgorode.ua 09:03
- В Одессе от кори умер годовалый ребенок : Сегодня.ua 08:42
- В Одессе от кори умер ребенок : УРА-Информ 05:53
- Страшная болезнь корь: в Одессе умер маленький ребенок : FinOboz 01:33
- В Одессе от опасной инфекции умер ребенок : Корупція Інфо 00:53
- Халатность врачей или халатность родителей? В Одессе умерла от кори годовалый ребенок : Znaj.ua 00:46