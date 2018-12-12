Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ (15)

2018.12.12 (15)2018.12.11 (58) →
- Украина выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ : Багнет 11:01
- Разведка Украины прекратила сотрудничество с СНГ : Экономические новости 10:33
- Служба внешней разведки Украины выходит из договора о сотрудничестве разведслужб стран СНГ : Антирейд 10:10
- Украина выходит из соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ : Новости Донбасса 10:09
- Внешняя разведка Украины выходит из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ : Утренний город 09:51
- Украинские разведчики рвут связи с СНГ : Главное 09:05
- Украинские разведчики рвут связи с СНГ : Диванная Сотня 09:03
- Украина намерена выйти из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ : Версии.com 08:56
- Украинская разведка прекратила сотрудничество с СНГ : УРА-Информ 08:54
- Украинская разведка выходит из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ : DailyUA 08:23
- Спустя полгода после развода Украины с СНГ: Служба внешней разведки начинала процедуру выхода из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ : Iнше ТВ 07:43
- Украинская разведка прекращает сотрудничать с СНГ : Вибори в Україні та світі 02:46
- В Украине анонсировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ : Kherson.life 00:51
- Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ : Газета День 00:25
- Служба внешней разведки Украины объявила о выходе из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ : Страна.ua 00:17