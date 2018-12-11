Еврокомиссар: сегодня ЕС предоставит Украине 500 млн евро (13)

2018.12.12 (13)2018.12.11 (96) →
- Украина получила 500 млн евро от ЕС : Bigmir)net Финансы 11:16
- Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС : IPnews 10:45
- Минфин назвал условия транша макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро : РБК-Україна 10:41
- Украина получила 500 млн евро от ЕС : Bigmir)net Новости 10:38
- Украина получила 500┬ млн. макрофинансовой помощи от ЕС : Позиция 10:31
- ЕС перечислил 500 млн евро первого транша : Паноптикон 10:18
- Украина получила 500 млн евро от Евросоюза : E-News 09:28
- ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи - Минфин : Центр Транспортных Стратегий 09:19
- Украина получила 500 млн евро от ЕС : ВестиUA 08:57
- ЕС направил Украине полмиллиарда евро : Uapress.info 08:15
- ЕС выделил Украине 500 миллионов евро : Persona.top 07:28
- ЕС перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи : FaceNews 02:31
- ЕС выделил EUR1,2 миллиона на борьбу с дезинформацией : Укринформ 00:02