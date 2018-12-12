Суд постановил выплатить восстановленному в должности Насирову компенсацию за "вынужденный прогул" (25)

МИР 2018.12.12 09:42

Окружной административный суд г. Киева постановил выплатить восстановленному в должности главе Государственной фискальной службы Роману Насирову компенсацию за "вынужденный прогул". Об этом передает МИР со ссылкой на Украинскую правду. Отмечается, что в постановлении суда говорится о том, что ГФС должны выплатить Роману Насирову почти 184 тысячи грн. "Взыскать с ГФС Украины в пользу Насирова сумму среднего заработка за время