Суд постановил выплатить восстановленному в должности Насирову компенсацию за "вынужденный прогул" (25)

2018.12.12 (25)2018.12.11 (107) →
- ГФС не получала решения суда о восстановлении в должности Насирова : DsNews 11:03
- Адвокат объяснил, почему Насиров не может сегодня выйти на работу : Ирта-Fax 10:45
- Возвращение Насирова: Найем собирает людей на Майдане, а Супрун ждет Януковича : EtCetera.media 10:31
- В ГФС прокомментировали решение суда по Насирову: Как он может прийти на работу, если у нас отсутствуют документы? : ReplyUA.net 10:29
- Супрун о деле Насирова: Ждем, когда восстановят Януковича или Сталина : Николаев в подробностях 10:29
- В ГФС скептически оценили "возвращение" Насирова : Realist.online 10:29
- Суд обязал государство выплатить скандальному Насирову почти 200 тысяч гривен компенсации : Преступности.нет 10:20
- Насиров заявил, что в среду выйдет на работу - ВИДЕО : УРА-Информ 09:53
- Кабмин оспорит восстановление Насирова в должности главы ГФС : UaProm 09:51
- Суд постановил выплатить восстановленному в должности Насирову компенсацию за "вынужденный прогул" : МИР 09:42
- Суд постановил восстановить Насирова в должности главы ГФС и выплатить ему зарплату за "вынужденный прогул" : Новости Краматорска 09:41
- Насирова восстановили в должности главы ГФС : Частный предприниматель 09:19
- Адвокат объяснил, почему Насиров не может сегодня выйти на работу : ForUm 09:04
- Кабмин обжалует восстановление Насирова : Диванная Сотня 08:33
- Кабмин обжалует восстановление Насирова : Главное 08:05
- Государство заплатит Насирову 183 тысячи "за вынужденный прогул" : Persona.top 07:28
- Суд определил сумму компенсации для восстановленного Насирова : РИА Мелитополь 06:31
- За "вынужденный прогул" Насирову компенсируют 184 000 гривен : Бизнес.медиа 03:18
- Насиров намерен завтра выйти на работу : Вибори в Україні та світі 02:46
- Восстановленному в должности главе ГФМ Украины Насирову заплатят компенсацию : УБОП.info 01:59
- Окружной административный суд признал противоправным увольнение Насирова : Тезис.od.ua 01:54
- Суд определил сумму компенсации для восстановленного Насирова : Николаев в подробностях 01:29
- Насиров намерен уже сегодня выйти на работу : Новости N 01:11
- Насиров рассказал, сколько ему должны компенсировать зарплаты : Слово і Діло 00:42
- Насиров уже собрался выйти на работу в ГФС. Его адвокат говорит, что это невозможно : Антикор.com.ua 00:10