Известный журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года (31)

Vector News 2018.12.12 10:17

Известный журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года Журнал Forbes опубликовал годовой рейтинг самых выгодных писателей. В него вошли 11 авторов, которые с июня 2017 года по июнь 2018-го в целом заработали 283 миллионов долларов на продаже книг в США. Об этом сообщает . Первое место в рейтинге занял Джеймс Паттерсон, известный благодаря серии детективов об инспекторе Алексе Кроссе.