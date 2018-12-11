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Фокус: Украина

Розенко рассказал, как будут расти пенсионные выплаты в Украине (66)

В Час Пик 2018.12.11 22:45
Ольга Ранская | Пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно повышаться в автоматическом режиме и в среднем их рост составит от 17% до 40% независимо от власти. Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил вице- премьер-министр Украины Павел Розенко. "В следующем году мы предусматриваем следующие шаги. Первое: с 1 декабря вырос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.
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2018.12.12 (66)

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