Розенко рассказал, как будут расти пенсионные выплаты в Украине (66)

В Час Пик 2018.12.11 22:45

Ольга Ранская | Пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно повышаться в автоматическом режиме и в среднем их рост составит от 17% до 40% независимо от власти. Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил вице- премьер-министр Украины Павел Розенко. "В следующем году мы предусматриваем следующие шаги. Первое: с 1 декабря вырос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.