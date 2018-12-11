Розенко рассказал, как будут расти пенсионные выплаты в Украине (66)

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- С марта 2019 года пенсии будут повышаться автоматически - вице-премьер : Экономические новости 21:03
- С 2019 года пенсии будут повышаться автоматически - вице-премьер : Kramatorsk.info 20:52
- Розенко сообщил, на сколько вырастут пенсии в марте : Karachun.com.ua 20:47
- Розенко сообщил, на сколько вырастут пенсии в марте : УкропNews.com 20:45
- Розенко сообщил, на сколько вырастут пенсии в марте : Зеркало недели. Украина 20:14
- Розенко пояснил, как будут расти пенсии : Хвиля 20:07
- Пенсии украинцам будут повышать автоматически : Телетайп Тудей 19:56
- Розенко сообщил, на сколько вырастут пенсии в марте : Зеркало недели. Украина 19:47
- Розенко пояснил, как будут расти пенсии : FinOboz 19:33
- Розенко пояснил, как будут расти пенсии : ДнепрCity.net 19:07
- С весны 2019 года пенсии будут "осовремениваться" автоматически : Харьков Один 19:03
- Пересчет пенсий в Украине: на сколько и когда повысят выплаты : Вести-UA 18:57
- Украинские пенсии будут повышать каждый год : Jewish news 18:54
- С марта 2019 пенсии будут пересчитываться автоматически : Капитал 18:18
- Павел Розенко пообещал, что пенсии доведут до автоматизма : Олигарх Медиа 18:16
- С 2019 года пенсии будут повышаться автоматически, - Розенко : IPress.ua 18:07
- Перерасчет размера пенсий будет осуществляться каждый год : Mrpl.City 18:02
- Украинцам пенсии будут повышать автоматически : Соцпортал 17:39
- С 2019 года пенсии будут повышаться автоматически - вице-премьер : УП: Економічна правда 17:33
- Розенко назвал сроки повышения пенсий в Украине : Перший Діловий 17:32
- Следующий этап повышения пенсий состоится в марте следующего года : E-News 17:28
- В Украине с 2019 года пенсии будут повышаться автоматически : NewsOne 17:09
- В Кабмине назвали дату нового повышения пенсий для украинцев : Главред 16:05
- Украинцам будут автоматически повышать пенсии - Розенко - ХВИЛЯ : Вої 16:00
- Украинцам рассказали, когда пенсии снова вырастут : Kherson.life 15:51
- Почему пенсии в Украине начисляются несправедливо и что будет в 2019 году : Информатор 15:44
- Розенко пояснил, как в 2019 году будут осовремениваться пенсии : ForUm 15:34
- Украинцам будут автоматически повышать пенсии - Розенко : FinOboz 15:33
- Пенсии в 2019 году повысят на 17-40% : Медиа-группа "Объектив" 15:13
- Украинцам будут автоматически повышать пенсии - Розенко : ДнепрCity.net 15:12
- С 1 марта 2019 года пенсии будут "осовремениваться" автоматически, - Розенко : Весь Харьков 15:09
- В правительстве рассказали, когда в Украине повысят пенсии : 057.ua Харьков 15:01
- Следующий этап повышения пенсий состоится в марте, - Розенко : УРА-Информ 14:54
- Украинцам будут автоматически повышать пенсии : УкропNews.com 14:46
- Пенсии украинцам будут повышать автоматически : InfoResist.org 14:46
- С марта пенсии будут перерасчитываться автоматически : Украина Коммунальная 14:46
- Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет : Телеграф.com.ua 14:43
- С 1 марта 2019 года пенсии будут "осовремениваться" автоматически, - Розенко : АТН 14:31
- Пенсионные выплаты после перерасчета увеличатся на сумму от 17% до 40% - вице-премьер : Экономика.com.ua 14:29
- Что будет с пенсиями в Украине: власти сделали важное заявление : Апостроф. Экономика 14:29
- Розенко рассказал, когда и насколько повысят пенсии в Украине : ДонПресс 14:26
- Посчитали, как вырастут пенсии : Gazeta.ua 14:05
- Пересчет пенсий в Украине будет автоматическим : Еспресо TV 14:04
- Как в Украине будут меняться пенсии: прогноз Кабмина : Багнет 14:01
- Пенсии в Украине будут "осовремениваться" автоматически : Вечерний Харьков 13:56
- Украинцам будут автоматически повышать пенсии : УНИАН 13:48