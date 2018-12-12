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На рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба - есть погибший, несколько человек ранены

На рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба - есть погибший, несколько человек ранены (38)

UAZMI 2018.12.11 23:15
Цензор.НЕТ 2018-12-11 23:05 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "BBC Украина" со ссылкой на местные СМИ и полицию. Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезный инцидент" и призвало жителей оставаться в помещениях. Стрельба произошла рядом с рождественской ярмаркой на одной из центральных площадей города. СМИ сообщают, что территорию окружили силы безопасности, трамваи прекратили
СТРАСБУРГ, СТРЕЛЬБА, ЯРМАРКА, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЦЕНТР, ФРАНЦИЯ, Франция
2018.12.12 (38)

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