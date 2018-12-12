На рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба - есть погибший, несколько человек ранены (38)

UAZMI 2018.12.11 23:15

Цензор.НЕТ 2018-12-11 23:05 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "BBC Украина" со ссылкой на местные СМИ и полицию. Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезный инцидент" и призвало жителей оставаться в помещениях. Стрельба произошла рядом с рождественской ярмаркой на одной из центральных площадей города. СМИ сообщают, что территорию окружили силы безопасности, трамваи прекратили