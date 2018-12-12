На рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба - есть погибший, несколько человек ранены (38)

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- Украинцев нет среди погибших и пострадавших из-за стрельбы в Страсбурге, - МИД : Українські Новини 11:15
- Полиция проводит спецоперацию возле собора Страсбурга (фото) : УНИАН 11:03
- Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: трое погибших. Нападавшего ищут : BBC Українська служба 11:01
- Тeрaкт в Cтрacбургe: cтaли извecтны нoвыe пoдрoбнocти (фoтo, видeo) : FaceNews 10:46
- Паника в Страсбурге: жителям запретили выходить на улицы : 2000.ua 10:30
- В Страсбурге произошла стрельба на рождественской ярмарке, есть жертвы : Время Харьков 09:47
- Сестра Сенцова оказалась недалеко от эпицентра теракта в Страсбурге : Вибори в Україні та світі 09:46
- Теракт в центре Страсбурга: власти уточнили количество жертв и пострадавших : Вибори в Україні та світі 09:46
- Несмотря на стрельбу, в Страсбурге таки состоится церемония вручения премии Сахарова : ТСН.ua 09:44
- Стрельба в Страсбурге: украинцев нет среди пострадавших : Громадське телебачення 09:36
- Теракт в Страсбурге: убийца захватил такси - СМИ : ГолосUA 09:35
- Стали известны подробности стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге : From-UA.com 09:34
- Сестра Сенцова оказалась недалеко от эпицентра теракта в Страсбурге : В Час Пик 09:15
- Возле рождественского рынка обстреляли людей : NewsOboz 09:09
- Стрельба на Рождественской ярмарке в Страсбурге: что известно : Українські національні новини 09:03
- Стрельба на Рождественской ярмарке в Страсбурге: что известно : ПрессОрг24 09:02
- Количество жертв стрельбы в Страсбурге возросло - ФОТО, ВИДЕО : УРА-Информ 08:53
- Теракт в центре Страсбурга: власти уточнили количество жертв и пострадавших : В Час Пик 08:45
- Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых : ForUm 08:34
- Стрельба в Страсбурге: полиция заявила о террористическом следе : Телеканал новин "24" 08:30
- Кулеба оказался очевидцем теракта в Страсбурге и рассказал подробности происшествия : NewsOne 07:39
- Стрелку в Страсбурге удалось сбежать от полиции на угнанном такси : Інформатор.news 07:36
- На рождественской ярмарке в Страсбурге стреляли из автомата: СМИ сообщают о 4 погибших : Дело.ua 07:32
- На рождественской ярмарке в Страсбурге стреляли из автомата: 4 погибших : Дело.ua 07:02
- Стрельба в центре Страсбурга: один погибший, 10 раненых : Vector News 04:16
- Появились кадры стрельбы в центре Страсбурга : Бизнес.медиа 03:18
- Стрельба в Страсбурге: 1 человек погиб, 10 ранены : Vector News 02:16
- Неизвестный открыл стрельбу в Страсбурге: есть погибшие : Зеркало недели. Украина 02:15
- Возросло число жертв теракта в Страсбурге : Bigmir)net Новости 01:38
- На Рождественской ярмарке убиты люди : Багнет 01:31
- Возросло число жертв при стрельбе в Страсбурге : NewsMir.info 01:15
- Стрельба в Страсбурге: неизвестный открыл огонь на праздничной ярмарке : ТСН.ua 01:14
- Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось : Сегодня.ua 01:12
- В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва : Kherson.life 00:50
- Очевидцам удалось снять на видео стрельбу в Страсбурге : Realist.online 00:29
- В центре Страсбурга произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие : УкропNews.com 00:16