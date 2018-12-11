На рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба: есть погибший (131)

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- Стрельба в Страсбурге: Франция усилила контроль на границе : Realist.online 11:29
- На рождественской ярмарке в Страсбурге стреляли из автомата: СМИ сообщают о 4 погибших : E-News 11:28
- Теракт в Страсбурге: полиция все еще не задержала стрелявшего : Политолог.net 11:22
- Украинцев, по предварительной информации, нет среди жертв стрельбы в Страсбурге, - МИД : Politica.com.ua 11:21
- Три перестрелки, час террора: что известно о нападении в центре Страсбурга : Публичные люди 11:20
- МВД Франции о стрельбе в Страсбурге: террористические мотивы пока не подтверждены : Vector News 11:16
- В результате теракта в Страсбурге 3 погибших и 13 раненых, из них 8 в тяжелом состоянии : Vector News 11:16
- Власти Франции после стрельбы усилили меры безопасности : Vector News 11:16
- Опубликовано фото "страсбургского стрелка" : РБК-Україна 11:11
- Стрельба в центре Страсбурга: подозреваемый истекая кровью сбежал от полиции на такси : Ведомости-Украина 11:09
- Во Франции после теракта в Страсбурге вводят экстренные меры против терроризма : Весь Харьков 11:09
- Кулеба: Украинцев нет среди пострадавших при стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге : NewsOne 11:09
- Макрон выразил соболезнования семьям погибших в Страсбурге : Четверта Влада 11:05
- При стрельбе в Страсбурге погиб турист из Таиланда и пострадал итальянский журналист - СМИ : Гордон 11:05
- Фото, видео МВД Франции пока не считает терактом нападение в Страсбурге : Фокус 11:04
- Во Франции после теракта в Страсбурге вводят экстренные меры против терроризма : АТН 11:01
- Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых : Лента новостей Одессы 10:59
- Украинцам напомнили телефон консула из-за стрельбы в Страсбурге : Укринформ 10:47
- Террористические мотивы стрельбы в Страсбурге пока не подтверждены - МВД Франции : Зеркало недели. Украина 10:47
- В Страсбурге возле рождественской ярмарки погибли 3 человека : Journalist.today 10:46
- Террористические мотивы стрельбы в Страсбурге пока не подтверждены - МВД Франции : УкропNews.com 10:45
- Среди раненых в результате стрельбы в Страсбурге украинцев нет - постпред Украины в СЕ : УкропNews.com 10:45
- Полиция проводит спецоперацию возле собора Страсбурга : УкропNews.com 10:45
- Стрельба в Страсбурге: главное : РБК-Україна 10:41
- Теракт в Страсбурге: появилась информация о жертвах среди украинцев : Подробности.ua 10:40
- Стрельба в Страсбурге: власти уточнили число пострадавших : Гуру.ua 10:39
- Украинцев нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге : Главное 10:35
- Власти Франции усилили меры безопасности после стрельбы в Страсбурге : ГолосUA 10:35
- Среди жертв стрельбы в Страсбурге, украинцев нет - Василий Кирилич : Fixygen 10:34
- Стрельба в Страсбурге. Макрон призвал французов к солидарности : DsNews 10:33
- Украинцев нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге : Диванная Сотня 10:33
- Украинцы не пострадали во время стрельбы в Страсбурге : Комментарии.UA 10:32
- МВД Франции о стрельбе в Страсбурге: террористические мотивы пока не подтверждены : УП Європейська правда 10:31
- Макрон выразил соболезнования семьям погибших в Страсбурге : Експерт-центр 10:31
- В сети назвали имя и показали фото стрелка из Страсбурга (ФОТО) : Ракурс 10:27
- Среди раненых в результате стрельбы в Страсбурге украинцев нет - постпред Украины в СЕ : УНИАН 10:17
- Украинцев нет среди жертв стрельбы в Страсбурге - МИД : Зеркало недели. Украина 10:17
- Стрельба в Страсбурге: Франция вводит экстренные меры : Новости Ю 10:16
- Украинцев нет среди жертв стрельбы в Страсбурге - МИД : УкропNews.com 10:15
- Украинцев, по предварительной информации, нет среди жертв стрельбы в Страсбурге, - МИД : UAZMI 10:15
- Стрельба в центре Страсбурга: трое убитых, 12 раненых : Електронні Вісті 10:15
- Теракт в Страсбурге. Франция ввела экстренные меры : Нардеп.org.ua 10:12
- Стрельба в Страсбурге: власти уточнили число пострадавших : Сегодня.ua 10:12
- Макрон выразил соболезнования семьям, погибших на рождественской ярмарке в Страсбурге, людей : 7 днів Ужгородськi 10:06