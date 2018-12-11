На рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба: есть погибший (131)

Українські Новини 2018.12.11 23:15

Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на местные СМИ и полицию. Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезный инцидент" и призвало жителей оставаться в помещениях. Стрельба произошла рядом с рождественской ярмаркой на одной из центральных площадей города. СМИ сообщают, что территорию окружили силы безопасности, трамваи прекратили