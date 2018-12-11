Во Франции на Рождественской ярмарке устроили стрельбу, есть погибшие (38)

Еспресо TV 2018.12.11 23:04

фото: En Cause via Twitter 11 декабря, 2018, 22:33 В Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке, погиб один человек Об этом сообщает Reuters . В результате стрельбы погиб один человек и три получили ранения. Убийство произошло возле Рождественского базара в Страсбурге, который ежегодно привлекает миллионы туристов. По состоянию на 11 декабря во время протестов "желтых жилетов" во Франции погибли уже 5 человек .