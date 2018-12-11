Во Франции на Рождественской ярмарке устроили стрельбу, есть погибшие (38)

2018.12.12 (38)2018.12.11 (3) →
- Теракт в Страсбурге: граждан Украины среди пострадавших нет : #Буквы 11:18
- Граждан Украины нет среди пострадавших во время теракта в Страсбурге : Vector News 11:16
- Присвоенную Сенцову премию Сахарова вручат в Страсбурге : ПрессОрг24 10:32
- Присвоенную Сенцову премию Сахарова вручат в Страсбурге : Українські національні новини 10:18
- Кровавый вторник в Страсбурге с участием ИГИЛ: три человека убиты, 12 получили ранения : NewsMir.info 10:15
- Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: опубликовано фото стрелка : УкропNews.com 10:15
- Информации о пострадавших украинцах в Страсбурге пока нет, - Дмитрий Кулеба : UATV 10:15
- Теракт в Страсбурге: стало известно имя подозреваемого в стрельбе (ФОТО) : ГолосUA 10:05
- Стрельба в Страсбурге: сообщили, есть ли украинцы среди пострадавших : Gazeta.ua 10:05
- Стрельба в Страсбурге: преступника до сих пор не поймали, по последним данным, 3 погибших, 12 пострадавших : Громадське телебачення 09:36
- Нападение на рождественский рынок в Страсбурге: как это было : First Truth&Transparency Committee 09:36
- Граждан Украины нет среди пострадавших во время теракта в Страсбурге : УП Європейська правда 09:31
- Главное за ночь: ДТП с маршруткой под Киевом и расстрел людей на рождественской ярмарке : ProUA.com.ua 09:26
- Главное за ночь: расстрел людей на рождественской ярмарке и ДТП с маршруткой под Киевом : Politeka 08:40
- Сестра Сенцова стала свидетелем стрельбы в Страсбурге : DsNews 08:33
- Сестра Сенцова и известный украинский дипломат оказались возле места стрельбы в Страсбурге : Вести.ua 08:15
- Бойня в Страсбурге. Подробности стрельбы на улицах парламентской столицы Европы : МариоНетки.net 07:56
- Бойня в Страсбурге. Подробности стрельбы на улицах парламентской столицы Европы : Народный Корреспондент 07:10
- Кампус Facebook пришлось эвакуировать из-за сообщения о бомбе : ТСН.ua 06:43
- Украинский дипломат и сестра Сенцова оказались недалеку от места стрельбы в Страсбурге : 112.ua 06:30
- Стрельба в Страсбурге: украинцам посоветовали, куда обращаться в случае опасности : Укринформ 06:17
- Украинский дипломат и сестра Сенцова оказались недалеку от места стрельбы в Страсбурге : УкропNews.com 04:44
- Стрельба в Страсбурге: украинцам рассказали, куда обращаться : Gazeta.ua 04:34
- Украинский дипломат и сестра Сенцова оказались недалеку от места стрельбы в Страсбурге : УНИАН 04:32
- Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: нападавшему удалось скрыться : Укринформ 04:32
- Полиция установила личность стрелка в Страсбурге, убившего 4 человек : УкропNews.com 03:45
- Бойня в Страсбурге. Подробности стрельбы на улицах парламентской столицы Европы : Страна.ua 03:32
- Полиция установила личность стрелка в Страсбурге, убившего 4 человек : УНИАН 03:17
- Украинский дипломат и сестра Сенцова оказались рядом с местом стрельбы в Страсбурге : ТСН.ua 03:14
- Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: один человек погиб, 6 ранены : Укринформ 01:17
- Стрельба в Страсбурге: число пострадавших выросло : УкропNews.com 01:15
- Стрельба в Страсбурге: число пострадавших выросло : УНИАН 01:03
- Расстрел людей в Страсбурге: количество жертв возросло : Винница Реал 00:29
- В центре Страсбурга произошла стрельба: 2 погибших, 11 раненых : ДонПресс 00:26
- Стрельба во Франции: полиция просит жителей не покидать дома : РБК-Україна 00:11
- Трагедия на Рождественской ярмарке во Франции: в результате стрельбы погибли два человека : Joinfo 00:07