Украинский дипломат находился рядом с местом стрельбы в Страсбурге: что с ним сейчас (80)

Телеканал новин "24" 2018.12.12 10:30

Дмитрий Кулеба / Gordonua.com Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба находился совсем рядом с местом стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге, где 29-летний Шериф Шека открыл огонь по людям. Об этом сам Кулеба написал в Facebook. 24 канал сообщал, что украинцев нет среди погибших и раненых в результате стрельбы в Страсбурге. "В Страсбурге теракт.