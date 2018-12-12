Украинский дипломат находился рядом с местом стрельбы в Страсбурге: что с ним сейчас (80)

2018.12.12 (80)2018.12.11 (9) →
- Постпред Украины при Совете Европы сообщил, есть ли украинцы среди раненых и убитых в Страсбурге : Ракурс 11:27
- Франция усиливает антитеррористические мероприятия : РепортерUA 11:11
- Опубликовано фото стрелка, который устроил бойню на улицах Страсбурга : Антикор.com.ua 11:10
- Теракт в Страсбурге: информации о пострадавших украинцах нет : NikMedia.com.ua 11:10
- Стрельба в Страсбурге: нападавший сбежал от полиции на такси : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Страсбурге : Українські національні новини 11:03
- Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Страсбурге : ПрессОрг24 11:02
- Во Франции на рождественской ярмарке произошел теракт : СЛОВО Одесса 10:49
- Теракт в Страсбурге: нападавший сбежал от полиции на такси : SiteUA 10:48
- На ярмарке в Страсбурге произошла стрельба: есть жертвы, стрелок - в розыске : Время новостей 10:46
- Вечерняя стрельба в Страсбурге: украинцев среди пострадавших нет : Iнше ТВ 10:43
- Теракт в Страсбурге: информации о пострадавших украинцах нет : Bigmir)net Новости 10:39
- 13 человек ранены при стрельбе в Страсбурге : Интерфакс-Україна 10:36
- Власти Франции уточнили количество пострадавших из-за стрельбы в Страсбурге : FinOboz 10:33
- Кулеба: украинцы не пострадали при стрельбе в Страсбурге : Комсомольская Правда в Украине 10:31
- Украинский дипломат находился рядом с местом стрельбы в Страсбурге: что с ним сейчас : Телеканал новин "24" 10:30
- Полиция Страсбурга нашла арсенал оружия в доме террориста, расстрелявшего людей на рождественской ярмарке : NewsMir.info 10:15
- Теракт в Страсбурге: количество погибших выросло до 4 : Нардеп.org.ua 10:12
- Во французском Страсбурге неизвестный открыл стрельбу на улице: трое убитых, 12 раненых : Николаевский центр журналистских расследований 10:09
- Полиция Страсбурга нашла арсенал оружия в доме террориста, расстрелявшего людей на рождественской ярмарке : NewsOne 10:09
- Теракт на рождественской ярмарке во Франции: трое погибших, 13 получили ранения : 7ya-media.com 10:06
- Число раненых в результате стрельбы в Страсбурге составляет 13 человек - местные власти : Гордон 10:06
- Граждан Украины среди пострадавших в Страсбурге нет - Кулеба : Гордон 10:05
- Стрельба в Страсбурге: украинцы не пострадали в результате инцидента : Телеканал новин "24" 10:00
- Стрельба в Страсбурге: стали известны новые подробности : Вести-UA 09:57
- Три человека убиты, 11 ранены: на рождественской ярмарке неизвестный открыл огонь по прохожим : Корупція Інфо 09:53
- Теракт в Страсбурге: количество пострадавших возросло : ПрессОрг24 09:47
- Полиция показала фото страсбургского террориста : IPnews 09:45
- Теракт у Страсбурзі: у Європарламенті заявили, що злочинці їх не залякають : UA.news 09:44
- Теракт на рождественской ярмарке во Франции: трое погибших, 13 получили ранения (фото) : Hyser 09:36
- Европа не будет запугана терактами или стрельбой в Страсбурге, - глава ЕП : Фокус 09:34
- Теракт в Страсбурге: количество пострадавших возросло : Українські національні новини 09:33
- На рождественской ярмарке во Франции произошел теракт. Есть жертвы : ReplyUA.net 09:30
- Число погибших и раненых в Страсбурге возросло, полиция заявила о террористических мотивах стрелка : Ракурс 09:27
- Стрельба в Страсбурге - 4 погибших, 11 раненых : Днепр Вечерний 09:27
- Пока нет информации о пострадавших украинцев в Страсбурге : Українські національні новини 09:18
- Стрельба в Страсбурге: 3 погибших, 12 раненых : Капитал 09:18
- Пока нет информации о пострадавших украинцев в Страсбурге : ПрессОрг24 09:17
- Стрельба в Страсбурге: нападавший скрылся от полиции на такси : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Бойня в Страсбурге: гражданин Таиланда был убит выстрелом в голову : Інформатор.news 09:06
- Стрельба в Страсбурге. Данных о пострадавших украинцах не поступало : DsNews 09:03
- Подробности стрельбы в Страсбурге: количество жертв возросло, нападавший скрылся от полиции на такси : the Бабель 08:46
- В Страсбурге на рождественской ярмарке произошла стрельба : Власти.нет 08:45
- Европарламент не будет запуган стрельбой в Страсбурге, - Таяни : РБК-Україна 08:41