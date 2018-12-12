Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинский дипломат находился рядом с местом стрельбы в Страсбурге: что с ним сейчас

Украинский дипломат находился рядом с местом стрельбы в Страсбурге: что с ним сейчас (80)

Телеканал новин "24" 2018.12.12 10:30
Дмитрий Кулеба / Gordonua.com Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба находился совсем рядом с местом стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге, где 29-летний Шериф Шека открыл огонь по людям. Об этом сам Кулеба написал в Facebook. 24 канал сообщал, что украинцев нет среди погибших и раненых в результате стрельбы в Страсбурге. "В Страсбурге теракт.
СТРАСБУРГ, СТРЕЛЬБА, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЯРМАРКА, СТРЕЛКА, РАНЕНЫЙ, Франция, Украина
2018.12.12 (80)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018