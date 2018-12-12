Стрельба в Страсбурге: в полиции утверждают, что установили личность убийцы (38)

2018.12.12 (38)2018.12.11 (2) →
- Полиция проводит спецоперацию около Страсбургского собора - СМИ : Realist.online 11:29
- Теракт на ярмарке Страсбурге: полиция пока не задержала нападавшего : Vector News 11:16
- Украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге : ATR.ua 11:12
- Украинцев среди пострадавших в Страсбурге нет - МИД : Українська правда 11:10
- Стрельба в Страсбурге: что известно на данный момент : SiteUA 10:48
- Появилось фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге : Гордон 10:35
- Теракт в Страсбурге: полиция все еще не задержала стрелявшего : Експерт-центр 10:31
- Стрельба в Страсбурге: что известно на данный момент : Vector News 10:17
- Стрельба в Страсбурге: полиция знает фамилию террориста : Еспресо TV 10:04
- Среди раненых в результате стрельбы в Страсбурге украинцев нет - постпред Украины в Совете Европы : ТСН.ua 09:44
- Стрельба в Страсбурге: украинцев среди пострадавших нет : Слово і Діло 09:42
- Глава МВД Франции рассказал подробности стрельбы на ярмарке в Страсбурге : FinOboz 09:33
- Теракт на ярмарке Страсбурге: полиция пока не задержала нападавшего : УП Європейська правда 09:31
- Теракт в Страсбурге: полиция все еще не задержала стрелявшего : УНИАН 09:17
- Глава МВД Франции рассказал подробности стрельбы на ярмарке в Страсбурге : ДнепрCity.net 09:07
- Бойня в Страсбурге: гражданин Таиланда был убит выстрелом в голову : ГолосUA 09:05
- Глава МВД Франции рассказал подробности стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге : УкропNews.com 08:15
- Стрельба в Страсбурге: число жертв растет : ZpTown 08:14
- Стрельба в Страсбурге: Рождество, Европейский парламент, украинский дипломат и сестра Сенцова в опасности : News24UA 08:07
- Стрельба в Страсбурге: количество пострадавших резко возросло, установлена личность нападавшего : Politeka 07:40
- Стрельба в Страсбурге: что известно на данный момент : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- Глава МВД Франции рассказал подробности стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге : УНИАН 07:33
- Сестра Сенцова оказалась у места стрельбы в Страсбурге : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- Стрельба на рождественской ярмарке: раскрыта удручающая деталь, которая стала фатальной : NewsMir.info 07:16
- Стрельба возле Европарламента: есть погибшие и раненые : Местные вести 07:10
- Стрельба в Страсбурге: есть погибшие и раненые - видео : ЛІГАБізнесІнформ 06:08
- Стрельба в Страсбурге: полиция установила личность нападавшего : Vector News 05:16
- Стрелку в Страсбурге удалось сбежать от полиции на угнанном такси : Сегодня.ua 04:12
- Стрельба в Страсбурге: полиция установила личность нападавшего : Українська правда 03:11
- Стрельба в Страсбурге: полиция установила личность нападавшего : 112.ua 02:30
- Стрельба в Страсбурге: число погибших возросло : Подробности.ua 01:40
- Количество жертв стрельбы в Страсбурге возросло до 4 : UAZMI 01:15
- Стрельба в Страсбурге: есть погибшие и раненые : Комментарии.UA 01:02
- Стрельба в Страсбурге: четыре человека погибли, подозреваемого окружили : 112.ua 01:00
- Стрельба возле рождественской ярмарки в Страсбурге: есть жертвы : InfoResist.org 00:46
- Неизвестный открыл стрельбу в Страсбурге: есть погибшие : УкропNews.com 00:16
- Стрельба в Страсбурге: в полиции утверждают, что установили личность убийцы : DsNews 00:03
- Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге, есть погибшие : Крым.Реалии RFE/RL 23:53