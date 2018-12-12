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Стрельба в Страсбурге: в полиции утверждают, что установили личность убийцы

Стрельба в Страсбурге: в полиции утверждают, что установили личность убийцы (38)

DsNews 2018.12.12 00:03
Во французской полиции сообщили, что количество жертв стрельбы во время рождественской ярмарки в центре французского Страсбурга может быть не окончательным Об этом передает "ДС" со ссылкой на Зеркало недели. "Новые данные, все еще не окончательные: двое погибших, 11 раненых, в том числе два человека в критическом состоянии", - говорится в сообщении France Info. Сообщается, что полиции удалось установить личность подозреваемого в
СТРАСБУРГ, СТРЕЛЬБА, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЯРМАРКА, ФРАНЦИЯ, Франция, Германия
2018.12.12 (38)

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