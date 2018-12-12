Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа (69)

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- Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом народа Украины : UATV 09:15
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- Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев : УРА-Информ 08:53
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