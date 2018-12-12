Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа (69)

Капитал 2018.12.12 09:18
Палата представителей Конгресса США признала искусственный голод в 1932- 1933 годах в Украине геноцидом украинского народа. О этом сообщает в среду на своей странице в Facebook посольство США в Уараине. "Таким образом на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении. "Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября
ГЕНОЦИД, КОНГРЕСС, ПАЛАТА, НАРОД, РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, Порошенко, США, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018