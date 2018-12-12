Палата представителей США выступила за введение санкций против "Северного потока - 2" (32)

Сегодня.ua 2018.12.12 00:42

Сегодня, 00:28 Документ был принят по упрощенной процедуре в ходе устного голосования полным составом нижней палаты Конгресса Фото: gazprom.ru Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2", а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством