Сегодня Украина отмечает День Сухопутных войск (33)

#Буквы 2018.12.12 10:18

Опубликовано: Среда, 12 декабря 2018 09:19 В среду, 12 декабря, в Украине отмечается День Сухопутных войск ВСУ. С профессиональным праздником украинских военнослужащих поздравили первые лица государства. Так, Президент Петр Порошенко отметил, что военнослужащие - это гордость и опора независимости нашей страны. "Украинские военные - наша гордость и надежная опора нашей независимости. Благодаря вам Украина есть и будет, благодаря вашей отваге мы чувствуем