"Украина решила этот вопрос креативно": правительство больно ударит по вашим пенсиям, закон уже принят (72)

Znaj.ua 2018.12.12 19:17

18:56 12.12 Со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся Пенсионный возраст будут повышать вместе с продолжительностью жизни Это стало ясно из слов старшего экономиста Всемирного банка Алексея Случинского в интервью Экономической правде. пенсии в Украине "Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет.