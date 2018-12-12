"Украина решила этот вопрос креативно": правительство больно ударит по вашим пенсиям, закон уже принят (72)

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- 60 лет это рано: Пенсионный возраст в Украине и дальше будет повышаться, - Всемирный банк : Українські Новини 17:15
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