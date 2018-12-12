Злоупотребление властью и служебная халатность: суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Матиоса и Луценко (82)

Восточный Дозор 2018.12.12 18:01

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать возможные злоупотребления властью или служебным положением, а также служебную халатность генпрокурора Юрия Луценко и заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда. По информации источников издания, жалобу в суд на действия НАБУ подал