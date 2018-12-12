Злоупотребление властью и служебная халатность: суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Матиоса и Луценко (82)

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- Суд обязал НАБУ открыть дела на Луценко, Матиоса и Гройсмана : Bigmir)net Новости 13:09
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- Суд обязал НАБУ начать расследование против Луценко и военпрокурора : Українські реалії 12:53
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