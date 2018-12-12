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Фокус: Украина

Впервые с начала войны: из "ЛНР" вывезли 42 осужденных (101)

Без Табу 2018.12.12 17:16
Луганские террористы передали заключенных Украине Луганские террористы ни разу за четыре с лишним года не соглашались передавать Киеву заключенных, которые находились за решеткой в момент захвата Донбасса российскими войсками. Настоящий прорыв в переговорах состоялся лишь на днях, а в среду, 12 декабря, с неподконтрольной Украине территории были вывезены 42 заключенных. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады
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