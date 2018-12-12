Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники (70)

Знамя индустрии 2018.12.12 21:06
12 декабря 2018, 20:51 | Официально Стало известно, как будет работать СЭП и банковская система Украины в период новогодних праздников Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в период завершения отчетного года (конец 2018 - начало 2019 года). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Согласно решению регулятора, банки в этот период будут работать по графику:
БАНК, ПЛАТЕЖ, ДЕПОЗИТАРИЙ, НОМИНАЛ, КЛИЕНТ, НАЛИЧНОСТЬ, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018