ВСУ отказался рассматривать дело об отмене законов по "евробляхам" (52)

Новости Луганска 2018.12.12 19:20

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО "Бюро добрых дел" к Президенту Украины и Верховной Раде Украины о признании противоправными действий ВРУ о принятии в первом чтении и за основу законопроектов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (регистрационный N 8487 от 15 июня 2018) и "О внесении изменений в