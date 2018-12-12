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Фокус: Украина

Продление санкций против России станет одной из тем саммита ЕС (53)

Trust.UA 2018.12.12 17:48
Одним из вопросов саммита Евросоюза станет продление санкций против России в связи с агрессией на Донбассе. Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск в письме, опубликованном 12 декабря на сайте Евросовета. Канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон доложат о выполнении Минских соглашений с целью пролонгации санкций, - написал Туск. При принятии решения, как отметил европейский политик, будет учтена
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