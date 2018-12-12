Первое дело ГБР: в Киеве на взятке задержали директора госпредприятия Минобороны (51)

- ГБР задержало чиновника Минобороны : the Экономист 21:28
- ГБР провело первое задержание : РБК-Україна 21:11
- Труба отличился поимкой взяточника : Антикор.com.ua 21:10
- Первое задержание: Следователи ГБР разоблачили на взятке директора госпредприятия Минобороны : Kramatorsk.info 20:52
- Военная прокуратура Центрального региона совместно с ГБР и НПУ задержала директора одного из государственных предприятий Минобороны : Journalist.today 20:46
- ГБР провело первое задержание : LB.ua 20:37
- Следователи ГБР провели первое задержание : #Буквы 20:18
- Первое дело ГБР: в Киеве на взятке задержали директора госпредприятия Минобороны : Обозреватель 20:09
- Госбюро расследований задержало в Киеве первого подозреваемого : КиевВласть.com.ua 19:49
- Следователи ГБР провели первое задержание : Українська правда 19:40
- На взятке задержан директор госпредприятия Минобороны : Bigmir)net Новости 19:39
- В Киеве задержан директор госпредприятия, требовавший деньги за помощь в уклонении от военной службы : Большой Киев 19:31
- Первое задержание: Следователи ГБР разоблачили на взятке директора госпредприятия Минобороны : 112.ua 19:30
- Труба поймал первого взяточника : Досье 19:27
- Труба отличился поимкой взяточника : ОРД 19:17
- За взятку в $2 тысячи задержан директор госпредприятия Минобороны в Киеве, - ГБР : УкропNews.com 19:16
- В Киеве задержали директора госпредприятия Минобороны : NewsNetwork 19:15
- ГБР задержало за взятку чиновника Минобороны : UA1.com.ua 19:14
- Первое задержание ГБР: разоблачен директор одного из госпредприятий Минобороны : Слово і Діло 19:12
- В Киеве на крупной взятке попался директор предприятия Минобороны : DsNews 19:03
- У следователей ГБР есть первый задержанный : ТВі 18:50
- Первое задержание Госбюро расследований: на взятке погорел директор оборонного предприятия : the Бабель 18:46
- Директор госпредприятия Минобороны погорел на взятке в 2000 долларов за непризыв на службу : ТСН.ua 18:44
- Топ-чиновник Минобороны Украины "погорел" на взятке в две тысячи долларов : Сегодня.ua 18:42
- Задержан чиновник Минобороны, который требовал взятку и пугал военкоматом : Главное 18:35
- Задержан чиновник Минобороны, который требовал взятку и пугал военкоматом : Диванная Сотня 18:33
- Военная прокуратура Центрального региона совместно с ГБР и НПУ задержала директора одного из государственных предприятий Минобороны : Рупор Житомира 18:33
- Чиновник Минобороны требовал взятку за непризыв на службу - ГБР : Vector News 18:17
- В Киеве за взятке в $2 тысячи погорел директор предприятия Минобороны : Олигарх Медиа 18:16
- Госбюро расследований провело первое задержание за вымогательство : NewsOne 18:09
- ГБР задержало за взятку директора предприятия Минобороны : IPress.ua 18:07
- Следователи ГБР задержали на взятке директора госпредприятия Минобороны Украины : Гордон 18:05
- 2000 долларов взятки: ГБР задержало директора одного из предприятий Минобороны : ГолосUA 18:05
- В Киеве следователи ГБР задержали директора предприятия Минобороны -> : Вести.ua 17:45
- За взятку в $2 тысячи задержан директор госпредприятия Минобороны в Киеве, - ГБР : UAZMI 17:45
- ГБР провела первое задержание : Инфолайн 17:42
- ГБР провело первое задержание : Фокус 17:34
- ГБР провело первое задержание : ПрессОрг24 17:32
- На взятке поймали директора одного из госпредприятий Минобороны : Realist.online 17:29
- Следователи ГБР уличили в коррупции директора госпредприятия Минобороны : Ракурс 17:27
- ГБР провела первое задержание : Українські національні новини 17:18
- ГБР провела первое задержание : ПрессОрг24 17:17