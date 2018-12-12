Первое дело ГБР: в Киеве на взятке задержали директора госпредприятия Минобороны (51)

Обозреватель 2018.12.12 20:09

12 декабря 2018, 19:59 В Киеве 12 декабря следователи территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны на взятке в размере $2 тысячи. Как сообщила пресс-служба ГБР, чиновник требовал деньги за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу. "В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к