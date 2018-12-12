В Кремле принято решение: стало известно, когда могут начаться волнения в Украине (11)

Politeka 2018.12.12 18:40

12 декабря 2018, 18:30 Украинский военный эксперт прогнозирует довольно сложный период для Украины уже в средине декабря Объединительный собор, который запланирован на 15 декабря в Киеве может стать тем днем, когда по всей стране могут прокатиться крестные ходы или же протесты прихожан УПЦ МП. Об этом сообщает Алексей Арестович. "Не исключено, что СБУ уже получила такую информацию заблаговременно,