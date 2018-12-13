В Крыму прогнозируют чрезвычайные ситуации из-за непогоды (74)

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- Сегодня в Днепре ожидается снег : Новости Днепропетровска 12:28
- Ситуация на дорогах Днепропетровщины в связи с непогодой : Новости Днепропетровска 12:28
- Мокрый снег, туман и гололед: на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение : Комментарии: Днепр 12:24
- Одессу присыпало снегом (фоторепортаж) : Одесса-Медиа 12:14
- Синоптики рассказали, сколько еще пролежит снег: прогноз погоды и приметы на Андрея : Hyser 12:06
- Сегодня днем, 13 декабря, снег пройдет на западе, севере и в центре страны : Житомир Онлайн 12:04
- Осложнение погодных условий ожидается почти по всей Украине : Електронні Вісті 12:00
- В Украине сегодня снова будет снег, но не везде : Times.dn.ua 11:47
- Сегодня в Украине снег, дороги укроет гололедица : Инфолайн 11:42
- Украину продолжат терзать снегопады: синоптики уточнили прогноз погоды : Гуру.ua 11:39
- "Старый циклон": синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на пятницу : Главред 11:35
- Снегопады прекратятся: синоптики обновили прогноз : FinOboz 11:33
- Снегопады прекратятся: синоптики обновили прогноз : ReplyUA.net 11:29
- Погода на Андрея в Украине от народного синоптика : Вести.ua 11:10
- В Украине сегодня будет идти снег, дороги укроет гололедица : Українські національні новини 11:03
- В Украине сегодня будет идти снег, дороги укроет гололедица : ПрессОрг24 11:02
- Одесситов предупреждают о непогоде : Лента новостей Одессы 10:59
- На Севастополь обрушился дождь с градом (+фото) : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- Во Львов робко возвращается зима: будет снег и гололедица : Сегодня.ua 10:42
- Почти 200 населенных пунктов остались без электричества из-за снегопадов : Факты 10:32
- В Николаеве в четверг на протяжении всего дня прогнозируют снег : Николаев в подробностях 10:30
- Погода на неделю: зима будет беспощадной, запасайтесь всем необходимым : Znaj.ua 10:17
- Одесситов предупреждают о непогоде : Глобус Одессы 10:15
- Из-за метелей, мокрого снега и ветра осталось без света 170 населенных пунктов : Українські Новини 10:15
- Непогода в Украине вновь оставила без света более сотни населенных пунктов : Слово і Діло 10:12
- Непогода оставила без света десятки населенных пунктов : Gazeta.ua 10:05
- Одессу снова засыпает снегом - фотофакт : Zachem 10:03
- В Крыму прогнозируют чрезвычайные ситуации из-за непогоды : Меридиан Севастополь 10:03
- Сегодня днем, 13 декабря, снег пройдет на западе, севере и в центре страны : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- Синоптик рассказала о погоде на выходных : Українські національні новини 09:48
- Синоптик рассказала о погоде на выходных : ПрессОрг24 09:47
- Украину продолжат терзать снегопады: синоптики уточнили прогноз погоды : Сегодня.ua 09:42
- В Украине сегодня снова будет снег, но не везде : ОстроВ 09:40
- Запорожские копы предупредили водителей о гололеде : Гуру.ua 09:39
- Синоптики пообещали украинцам снегопады и температуру до +5 : NewsOne 09:39
- Ситуация на дорогах Днепропетровщины в связи с непогодой : Мост Днепр 09:38
- Сегодня в Днепре ожидается снег : Мост Днепр 09:38
- В Украине обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС : Фокус 09:34
- Погода на сегодня: похолодание и снег : Donbass.UA 09:26
- Погода на 13 декабря: не день, а настоящее испытание : Znaj.ua 09:17
- Незначительные морозы и снег на Западе: прогноз погоды на 13 декабря : ТСН.ua 09:14
- В Карпатах сохраняется опасность схода лавины : Знамя индустрии 09:05
- Прогноз погоды и магнитных бурь на 13 12 2018 : Городской Дозор 09:03
- Сегодня в Украине будет снежно, дневная температура воздуха до +5 : Комментарии.UA 09:02
- Ухудшение погодных условий в Одессе: будьте осторожны на дорогах : "7 канал" (Одесса) 09:02