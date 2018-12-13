В Крыму прогнозируют чрезвычайные ситуации из-за непогоды (74)

Меридиан Севастополь 2018.12.13 10:03

В Крыму в четверг, 13 декабря, прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций из-за плохих погодных условий. Как сообщает управление МЧС Крыма, ожидается очень сильный северо-западный ветер 20-25 м/с, сильный мокрый снег, дождь, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. В связи с этим возможны повреждения, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций,