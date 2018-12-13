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В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков

В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков (47)

Главред 2018.12.13 00:05
12 декабря 2018, 22:00 За новые санкции против России из-за пленных украинских военных моряков проголосовали более 400 евродепутатов. Европарламент / Reuters Депутаты Европарламента в среду, 12 декабря, проголосовали за введение дополнительных санкций против России в случае, если Москва продолжит удерживать в заключении взятых в плен в Керченском проливе украинских военных моряков. Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twіtter
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2018.12.13 (47)

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