В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков (47)

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- В России наградили захватчиков украинских военных катеров : Винница Реал 02:29
- Порошенко передал Туску списки лиц и кораблей РФ, причастных к агрессии в Керченском проливе : Vector News 02:16
- Европарламент призвал закрыть порты для судов из РФ : Зеркало недели. Украина 02:15
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- Европарламент призвал Украину усилить борьбу с коррупцией : Novosti.UA 01:22
- Турчинов обсудил ужесточение санкций против РФ с главой представительства НАТО в Украине : Novosti.UA 01:21
- Европарламент призвал закрыть порты ЕС для судов России : Vector News 01:16
- Президент Украины встретился с Президентом Европейского Совета : Vector News 01:16
- Пленный командир "Яны Капу" Мельничук заявил, что является военнопленным и отказался давать показания, - адвокат Семедляев : УкропNews.com 01:15
- Пленный командир "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания : Українська правда 01:11
- Конфликт на Азове: Порошенко передал Туску списки лиц и кораблей РФ : Bigmir)net Новости 01:08
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- Европарламент призвал закрыть доступ судам РФ в случае блокировки Азовского моря : FaceNews 00:46
- Кабакаев: Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов : Вибори в Україні та світі 00:46
- Европейский совет завтра рассмотрит вопрос продления санкций против РФ и эскалацию ситуации в Азовском море : МИР 00:42
- Порошенко передал Туску список лиц, причастных к атаке на украинские корабли в Азовском море : Сегодня.ua 00:42
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- Сделан первый шаг к наказанию России за агрессию на Азове, - политолог : ДнепрCity.net 00:09
- Консулы посетили всех пленных украинских моряков, - Денисова : IPress.ua 00:06
- "Осколок из ноги еще не вытащили". Адвокат рассказала о состоянии захваченного РФ украинского моряка Эйдера : Гордон 00:05
- В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков : Главред 00:05
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