Британский парламент провалил голосование за отставку Мэй (25)

UAZMI 2018.12.13 01:15

Цензор.НЕТ 2018-12-13 00:59 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters. Отмечается, что 200 членов консервативной партии проголосовали в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру. Чтобы она потеряла пост руководителя консервативной партии, требовалось, чтобы как минимум 159 парламентариев высказались в пользу этого решения. Ранее Мэй заявляла, что будет бороться за свое место в партии и на посту.