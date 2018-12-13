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Британский парламент провалил голосование за отставку Мэй

Британский парламент провалил голосование за отставку Мэй (25)

UAZMI 2018.12.13 01:15
Цензор.НЕТ 2018-12-13 00:59 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters. Отмечается, что 200 членов консервативной партии проголосовали в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру. Чтобы она потеряла пост руководителя консервативной партии, требовалось, чтобы как минимум 159 парламентариев высказались в пользу этого решения. Ранее Мэй заявляла, что будет бороться за свое место в партии и на посту.
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2018.12.13 (25)

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