Британский парламент провалил голосование за отставку Мэй (25)

2018.12.13 (25)2018.12.12 (79) →
- Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьером Великобритании : Слово і Діло 05:12
- Лидер лейбористов признал решение консерваторов по Мэй "ничего не стоящим" : Українські національні новини 03:48
- Лидер лейбористов признал решение консерваторов по Мэй "ничего не стоящим" : ПрессОрг24 03:47
- Тереза Мэй осталась в должности премьера : Зеркало недели. Украина 02:15
- Британские депутаты не смогли объявить вотум недоверия Терезе Мэй : Телеканал новин "24" 02:00
- Обзор прессы: Премьера Британии Терезу Мэй не смогли отправить в отставку : Голос Правди 01:37
- В Британии проголосовали по вотуму недоверия Мэй : Novosti.UA 01:24
- Премьера Британии Терезу Мэй не смогли отправить в отставку : NewsMir.info 01:16
- Встречали аплодисментами: противники Мэй не смогли сместить британского премьера : NewsMir.info 01:16
- Британский парламент провалил голосование за отставку Мэй : УкропNews.com 01:15
- Британский парламент провалил голосование за отставку Мэй : UAZMI 01:15
- Тереза Мэй заявила, что ее цель - обеспечить для страны Brexit : Сегодня.ua 01:12
- Мэй пережила вотум недоверия, но на выборы больше не пойдет : Укринформ 01:02
- Премьера Британии Терезу Мэй не смогли отправить в отставку : Страна.ua 01:02
- Тереза Мэй осталась в должности премьера : Зеркало недели. Украина 00:47
- Тереза Мэй осталась в должности премьера : УкропNews.com 00:45
- В Британии проголосовали по вотуму недоверия Мэй : РБК-Україна 00:41
- Встречали аплодисментами: противники Мэй не смогли сместить британского премьера : Обозреватель 00:39
- Мэй обещает не возглавлять консерваторов на следующих выборах : Газета День 00:25
- Тереза Мэй получила вотум доверия и остается премьером Британии : #Буквы 00:18
- Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании : УкропNews.com 00:15
- Парламент Великобритании не проголосовал за отставку Терезы Мэй : NewsOne 00:09
- Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании : УНИАН 00:03
- Однопартийцы устроили голосование против Мэй, но она осталась в должности : InfoResist.org 00:01