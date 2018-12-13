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Фокус: Украина

"Шахтер" - "Лион" - 1:1: видеообзор матча Лиги чемпионов (144)

Факты 2018.12.13 01:32
0:51 13 декабря 2018 Юрий ГРОМОВ, "ФАКТЫ" Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Лион" (Франция) - 1:1 "Шахтер": Пятов, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос (Болбат, 87), Матвиенко, Майкон, Исмаили, Коваленко (Кайоде, 83). "Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Ауар, Траоре (Ндомбеле, 72), Депай (Дембеле, 80), Фекир (Дюбуа, 89), Маршаль, Менди, Тете, Тусар. Голы: Мораес (22) - Фекир (65).
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2018.12.13 (144)

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