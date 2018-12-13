"Шахтер" - "Лион" - 1:1: видеообзор матча Лиги чемпионов (144)

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- "Шахтер" под волшебным киевским снегопадом вылетел из Лиги Чемпионов (фоторепортаж) : УНИАН 05:17
- Всё по делу? Мне, кажется, да! : Tribuna.com Украина 03:50
- Пауло ФОНСЕКА: "Были близки к тому, чтобы пройти дальше" : Спорт.ua 03:40
- Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из ЛЧ : Новое Время 03:10
- Паулу Фонсека: "Матч ни в коем случае не победный" : Zbirna.com 03:04
- Видео матча Бенфика - АЕК : Footboom.com 03:04
- Видео матча Валенсия - Манчестер Юнайтед : Footboom.com 03:04
- Шахтер - Лион 1:1. Послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки : UA-Футбол 02:50
- Тренер Шахтера Фонсека: "Постоянно играть в Киеве? Почему бы и нет" : УкропNews.com 02:45
- Возле станции метро "Олимпийская" задержали 27 человек (фото) : Подробности.ua 02:40
- Шахтёр упустил победу в матче с Лионом, но добыл путевку в Лигу Европы : Говорит Донецк 02:38
- Могли пройти дальше : ФК Шахтер 02:37
- Тренер Шахтера Фонсека: "Постоянно играть в Киеве? Почему бы и нет" : УНИАН 02:17
- "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" и покинул Лигу чемпионов : Зеркало недели. Украина 02:14
- "Шахтер" не удержал победу над "Лионом" и отправился в Лигу Европы : ДнепрCity.net 02:06
- Фонсека о матчах в Киеве на постоянной основе: "Почему нет?" : Tribuna.com Украина 01:50
- Степаненко: Может быть, и лучше, что вылетели из ЛЧ - будут соперники другого уровня : UA-Футбол 01:50
- Степаненко: Возможно, сможем показать хорошие результаты в Лиге Европы : iSport.ua 01:45
- Паулу ФОНСЕКА: "Расстроены, потому что понимаем: могли пройти дальше" : Спорт.ua 01:40
- Тарас СТЕПАНЕНКО: "Может быть, и лучше, что вылетели из ЛЧ" : Спорт.ua 01:40
- Шахтер не смог: "донецкий клуб вылетел из Лиги чемпионов" : Politeka 01:40
- Шахтер - Лион: отчет о матче : ФК Шахтер 01:37
- "Шахтер" в Киеве собрал 39 тысяч зрителей и попал в Лигу Европы : Прокурорская правда 01:36
- Фонсека: "Все завершилось после гола гениального Фекира" : Футбольный Клуб 01:35
- Хацкевич надеется, что на матч "Динамо" придет больше фанатов, чем на "Шахтер" : Прокурорская правда 01:35
- Шахтер - Лион 1:1 Видео голов и обзор матча : Football.ua 01:34
- Шахтер - Лион 1:1, видеообзор матча, пресс-конференция Фонсеки : Gazeta.ua 01:34
- Шахтер - Лион: послематчевая пресс-конференция Бруно Женезио : Футбол 24 01:34
- Видео матча Шахтер - Лион : Footboom.com 01:34
- Фонсека: Все решил момент с гениальным голом Фекира : Football.ua 01:34
- ЛЧ. Шахтер - Лион 1:1. Горняки продолжат в Лиге Европы : Прессинг.net.ua 01:33
- Набиль Фекир: "Надеюсь, "Лиону" достанется хороший соперник по 1/8 финала" : Dynamomania.com 01:33
- "Шахтер" - "Лион" - 1:1: видеообзор матча Лиги чемпионов : Факты 01:32
- "Шахтер" не удержал победу в матче с "Лионом" и выбыл в Лигу Европы : Винница Реал 01:28
- "Шахтер" - "Лион". Всем воздается по заслугам их: история о том, как снег погреб наши надежды. ЛЧ : Про Футбол 01:25
- Ничья с "Лионом" отправила "Шахтер" в Лигу Европы : НСК Олімпійський 01:21
- "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" и вылетел из Лиги чемпионов : #Буквы 01:18