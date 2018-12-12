Спецслужбы РФ и боевики в день Объединительного собора планируют проведение крестных ходов с провокациями - СБУ (101)

УкропNews.com 2018.12.13 14:45

, , , , . Спецслужбы Российской Федерации и подконтрольные России боевики в день проведения Объединительного собора планируют провести крестные ходы в разных городах Украины с провокацией силовых столкновений с правоохранителями. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. Он отметил, что СБУ получила информацию о проведении 6 декабря в здании