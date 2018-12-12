Спецслужбы РФ и боевики в день Объединительного собора планируют проведение крестных ходов с провокациями - СБУ (101)

2018.12.13 (101)2018.12.12 (40) →
- Украина получит Томос 6 января, документ вручат будущему главе объединенной поместной церкви, - архиепископ Зоря после заседания архиерейского собора : Newzz.in.ua 18:08
- Томос предоставят Украине уже этой зимой: в УПЦ КП назвали официальную дату : Dialog.ua 18:03
- Вручение томоса об автокефалии - названа точная дата : Українські реалії 17:53
- В УПЦ МП обиделись, что у них не спросили о литургии в Андреевской церкви : InfoResist.org 17:31
- Стала известна дата вручения Томоса : ReplyUA.net 17:29
- В УПЦ КП назвали дату, когда Украина получит томос : УкропNews.com 17:15
- Стала известна дата вручения Томоса : РепортерUA 17:11
- Вручение томоса об автокефалии - названа точная дата : ICTV Факти 17:06
- В УПЦ МП хотят устроить церковный антимайдан, - СМИ : DsNews 17:03
- Томос должны вручить 6 января - Евстратий Зоря : Укринформ 17:03
- В УПЦ КП выбрали своего кандидата на пост главы поместной церкви : Комментарии.UA 17:02
- УПЦ Киевского патриархата проводит собор перед созданием поместной церкви : УРА-Информ 16:53
- Спецслужбы РФ запланировали в день церковного собора крестные ходы и столкновения с правоохранителями в ряде городов Украины, - СБУ (видео) : Kramatorsk.info 16:52
- СБУ: РФ собирается устроить кровавые провокации под собор : SiteUA 16:48
- Объединительный собор будет поместным, - Зоря : РБК-Україна 16:41
- Украина получит Томос 6 января, - архиепископ Евстратий : LB.ua 16:37
- Украина получит томос в следующем году: появилась точная дата : Hyser 16:36
- Иерархи УПЦ КП решают в резиденции Филарета, кого выдвигать на главу поместной церкви : FinOboz 16:33
- Объединительный собор в Киеве 15 декабря: известны три главные темы : Dialog.ua 16:32
- Названа дата вручения Томоса : Комментарии.UA 16:32
- В УПЦ КП назвали точную дату получения Томоса об автокефалии : ДонПресс 16:26
- Объединительный собор: в СБУ предупредили о подготовке провокаций : Новости Ю 16:16
- Иерархи УПЦ КП решают в резиденции Филарета, кого выдвигать на главу поместной церкви : ДнепрCity.net 16:06
- Томос Украинской церкви вручат под Рождество : Главное 16:05
- Томос будущему главе новой Церкви вручат 6 января - УПЦ КП : Українські національні новини 16:03
- Томос Украинской церкви вручат под Рождество : Диванная Сотня 16:03
- В УПЦ КП назвали дату, когда Украина получит томос : УНИАН 16:03
- Томос будущему главе новой Церкви вручат 6 января - УПЦ КП : ПрессОрг24 16:02
- Стала известна дата вручения Томоса об автокефалии будущему главе Украинской поместной церкви : 112.ua 16:00
- В "ДНР" спецслужбы РФ учили организовать провокации на крестных ходах в Украине - СБУ : Вибори в Україні та світі 15:46
- Когда Украина получит Томос: названа точная дата : Обозреватель 15:40
- Спецслужбы РФ планировали провести в Николаеве "крестный ход", который закончился бы кровопролитием, - СБУ : Шиповник.ua 15:37
- СБУ призвала одесских верующих не быть пушечным мясом для имперских кукловодов : Рупор Одессы 15:33
- СБУ обвинила митрополита Павла в подготовке беспорядков к Объединительному собору по указке Москвы : 2000.ua 15:30
- Спецслужбы РФ планировали провести в Николаеве "крестный ход", который закончился бы кровопролитием, - СБУ : Преступности.нет 15:20
- СБУ задокументировала подготовку провокаций накануне Объединительного собора в Украине (ВИДЕО) : Паноптикон 15:18
- СБУ попросила активистов не проводить акций накануне Объединительного собора : Українські національні новини 15:18
- СБУ попросила активистов не проводить акций накануне Объединительного собора : ПрессОрг24 15:17
- Журналист: Руководство УПЦ МП сгоняет под Раду противников единой церкви : InfoResist.org 15:16
- СБУ призвала верующих не поддаваться на российские провокации накануне Объединительного собора : UATV 15:15
- Иерархи УПЦ КП решают в резиденции Филарета, кого выдвигать на главу поместной церкви : Хвиля 15:06
- В Софийском соборе пока не планируются постояннные богослужения - министр культуры : Четверта Влада 15:05
- В "ДНР" спецслужбы РФ провели совещание о проведении провокационных крестных ходов в Украине - СБУ : Times.dn.ua 14:47
- Спецслужбы РФ запланировали в день Объединительного собора крестные ходы и столкновения с правоохранителями в ряде городов Украины, - СБУ : УкропNews.com 14:45
- Спецслужбы РФ и боевики в день Объединительного собора планируют проведение крестных ходов с провокациями - СБУ : УкропNews.com 14:45