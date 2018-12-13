Командир буксира Яны Капу отказался давать показания ФСБ (46)

ICTV Факти 2018.12.13 07:06

Украинский моряк Олег Мельничук - капитан буксира Яны Капу, захваченного Россией в Керченском проливе - отказался давать показания сотрудникам ФСБ РФ. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в Facebook. По его словам, в отношении Мельничука 12 декабря состоялись следственные действия. - В своих показаниях он указал, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний, - написал Семедляев.