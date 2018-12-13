Командир буксира Яны Капу отказался давать показания ФСБ (46)

2018.12.13 (46)2018.12.12 (47) →
- Харьковский вуз поддержит выпускника, плененного Россией : Status Quo 11:43
- Второй капитан захваченного Россией судна отказался дать показания : Антикор.com.ua 11:10
- На саммите ЕС не будет решения о новых санкциях для РФ - СМИ : Гордон 11:05
- В Европарламенте приняли решение ужесточить санкции против РФ : Знамя индустрии 11:05
- Украинских консулов допустили к незаконно арестованным в РФ морякам : Известия в Украине 10:46
- Капитан захваченного "Яны Капу" отказался давать показания : Ирта-Fax 10:45
- Российская агрессия: Пленный командир украинского буксира "Яны Капу" отказался сотрудничать с оккупантами : Преступности.нет 10:20
- Капитан захваченного украинского буксира отказался давать показания ФСБ -> : Вести.ua 10:15
- Виновным себя не считаю, являюсь военнопленным, давать показания не буду - капитан "Яны-Капу" : BlackSeaNews.net 10:01
- Морякам выплатят компенсацию : Харьковские Известия 09:46
- Капитан захваченного "Яны Капу" отказался давать показания : РБК-Україна 09:41
- Капитан украинского корабля, захваченный ФСБ, не признал вину и отказался давать показания : Онлайн-видання Київська газета 09:38
- Украинский моряк отказался давать показания ФСБ : Шиповник.ua 09:37
- Капитан "Яны Капу" отказался сотрудничать с россиянами - адвокат : Экономика.com.ua 09:29
- Адвокат задержанного украинского капитана отказался дать в ФСБ подписку о неразглашении : Center of Real Estate 09:21
- Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ : Телеграф.com.ua 09:13
- Один из захваченных моряков отказался давать показания в суде : УРА-Информ 08:53
- Украинский моряк отказался давать показания ФСБ : УкрОП.org 08:53
- Украинский капитан "Яны Капу" отказался давать показания следователям России : the Бабель 08:46
- Капитан рейдового буксира "Яны Капу" отказался давать показания московским следователям : Інформатор.news 08:36
- Капитан "Яны Капу" отказался свидетельствовать россиянам : Gazeta.ua 08:35
- Капитан захваченного украинского буксира "Яны Капу" Мельничук отказался давать показания ФСБ - адвокат : Гордон 08:35
- Адвокат командира "Яны Капу" заявил о давлении со стороны следователей : DsNews 08:33
- Еще один украинский моряк отказался давать показания : EtCetera.media 08:31
- Еще один украинский моряк отказался давать показания : EtCetera.media 08:31
- Капитан захваченного украинского буксира отказался сотрудничать с оккупантами : InfoResist.org 08:16
- Пленный капитан "Яны Капу" отказался давать "показания" захватчикам : АСН.in.ua 08:12
- Капитан "Яны Капу" отказался сотрудничать с россиянами - адвокат : Новини онлайн 24 08:09
- Капитан "Яны Капу" отказался сотрудничать с россиянами - адвокат : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Капитан украинского корабля, захваченный ФСБ, не признал вину и отказался давать показания : Сегодня.ua 07:42
- Украинский моряк отказался давать показания ФСБ : РИА Мелитополь 07:31
- Пленный командир украинского судна "Яны Капу" отказался давать показания следствию РФ : Телеканал новин "24" 07:30
- Порошенко передал Туску список россиян, атаковавших корабли ВМС : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- Командир буксира Яны Капу отказался давать показания ФСБ : ICTV Факти 07:06
- "Я военнопленный". Олег Мельничук, капитан рейдового буксира "Яны Капу" отказался давать показания московским следователям : Страна.ua 06:32
- Адвокат задержанного украинского капитана отказался дать в ФСБ подписку о неразглашении : Интерфакс-Україна 06:06
- Украинский моряк отказался давать показания ФСБ : Bigmir)net Новости 04:38
- Украинские консулы посетили всех пленных моряков - Денисова : Подробности.ua 04:10
- Капитан захваченного Россией буксира "Яны Капу" отказывается от показаний следователям - адвокат : ТСН.ua 03:44
- Полозов об украинских моряках: Их нельзя судить обычными судами страны, которая их взяла в плен : Гордон 02:35
- Капитан захваченного РФ украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания - адвокат : УкропNews.com 02:15
- Капитан захваченного РФ украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания - адвокат : УНИАН 01:47
- Консулы посетили захваченных Россией украинских моряков : Газета День 00:25