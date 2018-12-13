"Укрпочта" повысит зарплату почтальонам и не будет закрывать отделения (1)

#Буквы 2018.12.12 13:18

Опубликовано: Среда, 12 декабря 2018 12:49 ПАО "Укрпочта" в первом квартале 2019 года повысит заработнкую плату своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн гривен в первом квартале 2019 года, "Укрпочта" сохранит существующую сеть отделений.