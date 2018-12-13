"Укрпочта" повысит зарплату почтальонам и не будет закрывать отделения (1)

#Буквы 2018.12.12 13:18
Опубликовано: Среда, 12 декабря 2018 12:49
ПАО "Укрпочта" в первом квартале 2019 года повысит заработнкую плату своим
сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь
Смелянский.
По его словам, в случае своевременного выделения запланированных в
госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн гривен в первом квартале 2019 года,
"Укрпочта" сохранит существующую сеть отделений.
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