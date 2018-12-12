Бывшего украинского топ-чиновника вызывают на допрос в Молдову по делу о поддельном дипломе (3)

ГолосUA 2018.12.12 21:05
ГолосUA
20:45 12-12-2018
Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к украинским коллегам о выдаче
главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея
Кудрявцева для проведения допроса и других следственных действий по делу о
подделке документов государственного образца.
Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины, передает
comments.ua.
Факт подделкиКудрявцевым диплома о высшем образовании был доказан
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