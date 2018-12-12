Бывшего украинского топ-чиновника вызывают на допрос в Молдову по делу о поддельном дипломе (3)

ГолосUA 2018.12.12 21:05

ГолосUA 20:45 12-12-2018 Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к украинским коллегам о выдаче главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева для проведения допроса и других следственных действий по делу о подделке документов государственного образца. Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины, передает comments.ua. Факт подделкиКудрявцевым диплома о высшем образовании был доказан