Пенсионные выплаты после перерасчета увеличатся на сумму от 17% до 40% - вице-премьер (1)

Finance.UA 2018.12.12 12:33

С 1 марта 2019 года пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно возрастать на сумму от 17% до 40%. Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Читайте также: Порошенко подписал закон о перераспределении 10 миллиардов в госбюджете-2018 "1 марта 2019 года, и потом каждого 1 марта следующего года будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий, которые получают