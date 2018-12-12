Пенсионные выплаты после перерасчета увеличатся на сумму от 17% до 40% - вице-премьер (1)

Finance.UA 2018.12.12 12:33
С 1 марта 2019 года пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно возрастать
на сумму от 17% до 40%.
Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
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госбюджете-2018
"1 марта 2019 года, и потом каждого 1 марта следующего года будет
проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий, которые получают
ПЕНСИЯ, ПЕНСИОНЕР, ПЕРЕРАСЧЕТ, ВОЕННЫЙ, ПОЛМИЛЛИОНА, ПАВЕЛ, Розенко
, Украина